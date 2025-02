The Rings of Power: Ο τηλεοπτικός Άρχοντας των Δαχτυλιών επιστρέφει για 3η σεζόν

Τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς Lord of the Rings, θα ξεκινήσουν την άνοιξη.

Το Prime Video επιβεβαίωσε και επίσημα την ανανέωση του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για μια τρίτη σεζόν.



Ο τρίτος κύκλος του «The Lord of the Rings: The Rings of Power» βρίσκεται ήδη στο στάδιο του pre-production με τα γυρίσματα να ξεκινούν την άνοιξη στα Shepperton Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι φαν της σειράς περίμεναν με ανυπομονησία τα νέα της για την ανανέωση της σειράς μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν της σειράς τον Οκτώβριο. Όπως έγινε γνωστό, τα νέα επεισόδια θα κάνουν ένα άλμα και θα μας δείξουν τον Sauron να δημιουργεί το εμβληματικό Ένα Δαχτυλίδι.



Η επίσημη σύνοψη της τρίτης σεζόν αναφέρει: «Μετά από πολλά χρόνια από τα γεγονότα της δεύτερης σεζόν, ο τρίτλος κύκλος λαμβάνει χώρα στο απόγειο του Πολέμου των Ξωτικών και του Sauron, καθώς ο Σκοτεινός Άρχοντας επιδιώκει να δημιουργήσει το Ένα Δαχτυλίδι που θα του δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο και να κατακτήσει επιτέλους όλη τη Μέση Γη». Πρόκειται για τη μεγάλη μάχη που συμβαίνει πριν από τη σύγκρουση που φαίνεται στον πρόλογο των ταινιών The Lord of the Rings και που ήταν ο πόλεμος της τελευταίας συμμαχίας.



{https://youtu.be/c9fsBy45YTQ?si=rA-rOnnIIQFhMzhO}



Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη σεζόν του The Rings of Power παραμένει η μεγαλύτερη τηλεοπτική πρεμιέρα του Prime Video, ενώ η δεύτερη σεζόν είναι η σεζόν με τις περισσότερες προβολές του streamer με βάση τις ώρες προβολής. Σύμφωνα με την Amazon, 170 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει την σειρά η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους λόγους για νέες εγγραφές μελών στο Prime.