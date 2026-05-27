Και ενώ ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει η τρίτη σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η Amazon ετοιμάζει τον τέταρτο κύκλο.

Το The Lord of the Rings: The Rings of Power (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης) του Prime Video ήδη στρέφει το βλέμμα προς μια τέταρτη σεζόν, σύμφωνα με το THR.

Με την τρίτη σεζόν της σειράς να κάνει πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου, η παραγωγή της σειράς εξετάζει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το post-production για την τέταρτη σεζόν αυτό το φθινόπωρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν στις αρχές του 2027.

Για να είμαστε σαφείς, η τέταρτη σεζόν δεν έχει πάρει επίσημα το «πράσινο φως», αλλά το Prime Video είναι πολύ αισιόδοξο για τον τηλεοπτικό Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο οποίος βασίζεται στα παραρτήματα της Δεύτερης Εποχής του J.R.R. Tolkien.

Η τηλεοπτική σειρά της Amazon έχει προσελκύσει πάνω από 185 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και «είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και πιο δημοφιλείς τίτλους στην ιστορία του Prime Video». Η πρώτη σεζόν σημείωσε την μεγαλύτερη πρεμιέρα οποιασδήποτε σειράς της πλατφόρμας μέχρι σήμερα, ενώ η δεύτερη σεζόν τα πήγε επίσης πολύ καλά, κάνοντας πρεμιέρα στην κορυφή της λίστας Streaming Top 10 της Nielsen το 2024.

Όπως γνωρίζουμε, η επερχόμενη τρίτη σεζόν τοποθετείται «πολλά χρόνια» μπροστά από τη δεύτερη και διαδραματίζεται «στην κορύφωση του Πολέμου των Ξωτικών και του Σάουρον, καθώς ο Σκοτεινός Άρχοντας προσπαθεί να δημιουργήσει το Ένα Δαχτυλίδι που θα του δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο, να υποτάξει όλους τους λαούς στη θέλησή του — και τελικά να κυβερνήσει όλη τη Μέση Γη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν κρίνει κανείς από τον προγραμματισμό κυκλοφορίας των πρώτων τριών σεζόν και του τρέχοντος σχεδίου παραγωγής της τέταρτης, τότε αυτή είναι αρκετά πιθανό να κυκλοφορήσει το 2028. Θυμίζουμε ότι όταν η Amazon απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, δεσμεύτηκε για παραγωγή συνολικά πέντε σεζόν εκείνη την εποχή.

Μέχρι τότε, οι φαν του Άρχοντα, θα έχουν ήδη απολαύσει στους κινηματογράφους το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία Andy Serkis, το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027.