Με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον μαθητή.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητή από τα κάγκελα Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Παγκράτι, στην οδό Σπύρου Μερκούρη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45, όταν ο ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα του σχολείου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας. Με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον μαθητή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την Πυροσβεστική να ολοκληρώνει την παροχή βοήθειας στον ανήλικο.