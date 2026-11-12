Τι προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης για την αλλαγή στην μοριοδότηση των μαθητών αθλητών στις Πανελλήνιες.

Την επανεξέταση του συνολικού πλαισίου μοριοδότησης των υποψηφίων στις Πανελλήνιες δρομολογεί η κυβέρνηση, με αφορμή την υπόθεση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία προς το υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκπόνηση σχεδίου συνολικής αναμόρφωσης του συστήματος μοριοδότησης για τους μαθητές - αθλητές.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η νέα προσέγγιση θα βασίζεται σε δύο βασικά κριτήρια και συγκεκριμένα την πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες και τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόσθετη μοριοδότηση ανταποκρίνεται σε πραγματική και διαχρονική αθλητική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη για τις Πανελλήνιες. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης, όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο και προχωρήσει η θεσμοθέτησή του, θα προβλέπονται ρητές μεταβατικές διατάξεις, ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των υποψηφίων που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προετοιμασίας για την συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε νόμο του 1999, ο οποίος έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmt6gh8xqvkp?integrationId=40599y14juihe6ly}