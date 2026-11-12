To Νetflix αποκάλυψε το τρέιλερ και την ημερομηνία πρεμιέρας της τελευταίας σεζόν του Maestro.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε του Maestro ξεκινά. Η τέταρτη και τελευταία σεζόν της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, και θα γίνει διαθέσιμη παγκοσμίως.

Από την πρεμιέρα του, το Maestro ξεχώρισε για την κινηματογραφική του αισθητική, την ατμοσφαιρική αφήγηση, τη μουσική και τις δυνατές ερμηνείες του.

Με αφετηρία τους μαγευτικούς Παξούς, η σειρά δημιούργησε ένα πολυεπίπεδο πορτρέτο μιας μικρής κοινωνίας, με την οποία το διεθνές κοινό κατάφερε να συνδεθεί, φέρνοντας το Maestro στο παγκόσμιο top 10 του Netflix για τις μη αγγλόφωνες σειρές, κατακτώντας παράλληλα μια θέση στις αντίστοιχες κατατάξεις πολλών χωρών.



Στην τελευταία σεζόν οι ήρωες επιστρέφουν, όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, καθώς νέες ανατροπές, οδηγούν την ιστορία στην κορύφωσή της.

Με φόντο τους Παξούς, εκεί που όλα ξεκίνησαν, ένας κύκλος ολοκληρώνεται και το τέλος συναντά την αρχή.

«Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι εγκληματικές δραστηριότητες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε τροχιά σύγκρουσης με μια πενθούσα χήρα», αναφέρεται στη σύντομη σύνοψη του Netflix.



Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει, με το εξαιρετικό καστ που καθόρισε την πορεία της σειράς, αλλά και με πρόσωπα κλειδιά που έρχονται να προστεθούν στην ιστορία.



Στο καστ επιστρέφουν οι: Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φανής Μουρατίδης, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Κώστας Μπερικόπουλος, Τόνια Μαράκη.



Τα νέα πρόσωπα που προστίθενται είναι οι: Γιώργος Χρυσοστόμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νίκος Κουκάς, Βασίλης Μίχας και Νίκος Καραθάνος.

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Δείτε το επίσημο τρέιλερ της τέταρτης σεζόν:



{https://youtu.be/-F0yXlDky-o?si=R4WYvMWXCskCw2Q4}

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A / MEGA

Εκτέλεση Παραγωγής: FOSS PRODUCTIONS

Producer: Στυλιανός Κοτιώνης

Producer: Χριστόφορος Παπακαλιάτης