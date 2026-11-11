Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 24

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη φέρνει νέα ένταση, καθώς η Ξένια και ο Αλέκος αποφασίζουν να τους περάσουν από τη δική τους «ανάκριση», ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να προστατεύσει τόσο τον έρωτά του όσο και το επικίνδυνο μυστικό που τους ενώνει.

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Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να διορθώσει όσα κατέστρεψε με τον Μιχάλη και τη Ρένα, οδηγώντας τους δύο πρώην σε μια οριστική απόφαση για τη σχέση τους.

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Ο Λεωνίδας και η Μάρθα, μέσα από το πένθος τους, έρχονται ξανά πιο κοντά.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα σφίγγει τον κλοιό: ο Πασχάλης συνδέει τον Γιάννη με το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο τη Στέλλα, η οποία αναγκάζεται να πει ακόμη περισσότερα ψέματα, με τον φόβο να αποκαλυφθεί.

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Ένα οικογενειακό τραπέζι γίνεται η πιο αμήχανη δοκιμασία για τη Στέλλα και τον Άρη.