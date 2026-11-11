H συμφωνία της Alter Ego Media με τους ομίλους Motor Oil και Antenna για κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming, με βάση το ANT1+, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης.

Τις βάσεις για διπλασιασμό της ενοποιημένης κερδοφορίας της μέσα στην επόμενη τριετία έχει θέσει η Alter Ego Media, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, κατά την παρουσίαση της εταιρείας στο Euronext Mid Cap Conference 2026.

Η διοίκηση παρουσίασε τις προοπτικές ανάπτυξης, τις πρόσφατες επενδύσεις και τη στρατηγική διεύρυνσης των πηγών εσόδων, δίνοντας έμφαση στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η εγχώρια αγορά, αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ το 2024, εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και συγκέντρωσης. Η διαφημιστική δαπάνη καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,5% από το 2020, ενώ η ζήτηση για ελληνόφωνο περιεχόμενο ενισχύει τη θέση των εγχώριων επιχειρήσεων έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η Alter Ego Media, με περισσότερα από 20 εμπορικά σήματα, την ταινιοθήκη του MEGA και σημαντικό εκδοτικό αρχείο, επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτές τις συνθήκες.

Ισχυρές επιδόσεις και νέες επενδύσεις

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,2%, στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 47,4%, φθάνοντας τα 25,1 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για αύξηση εσόδων άνω του 20% και EBITDA άνω του 25%. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εξαγορών, με αιχμή την απόκτηση του 50,1% της More.gr, που ενισχύει την παρουσία του ομίλου στην ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων και στη ζωντανή ψυχαγωγία.

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Παράλληλα, η συμφωνία με τους ομίλους Motor Oil και Antenna για κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming, με βάση το ANT1+, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης.

Σημαντική είναι και η αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία των MEGA Broadcasting και Alter Ego Studios, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγωγής περιεχομένου και των δικαιωμάτων της ταινιοθήκης.

Η στρατηγική της επόμενης τριετίας στηρίζεται στις εκδόσεις, την τηλεόραση, την παραγωγή περιεχομένου και τη ζωντανή ψυχαγωγία. Μάλιστα, η διοίκηση εκτιμά ότι η ζωντανή ψυχαγωγία μπορεί να συνεισφέρει περίπου το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας στην τριετία.

Με την πλήρη ενσωμάτωση των εξαγορών, την επέκταση στο streaming και την αξιοποίηση του υφιστάμενου περιεχομένου, ο όμιλος στοχεύει σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών.