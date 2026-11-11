Ο Αμερικανός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Πέθανε την Τρίτη ο θρυλικός ηθοποιός Στέισι Κιτς. Ο ηθοποιός όπως έκανε γνωστό η γυναίκα του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς, πέθανε στην όλη Μαγκνταλένκα στην Πολωνία μετά από «μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρά καρδιακά προβλήματα».

Ο Στέισι Κιτς, από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς ηθοποιούς του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως επιθεωρητής Mike Hammer στην τηλεόραση. Η καριέρα του ωστόσο λίγο έλειψε ν αλήξει άδοξα όταν φυλακίστηκε το 1984 με την κατηγορία ότι επιχείρησε να περάσει κοκαΐνη στη Βρετανία.

Ο ηθοποιός είχε υποστεί στο Σικάγο το 2017 καρδιακό επεισόδιο πάνω στη σκηνή. Αν και θεωρείτο ειδήμων στην ερμηνεία έργων του Σέξπιρ, συνδέθηκε στη συνείδηση του κοινού με τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Hammer, τον τηλεοπτικό χαρακτήρα που βασίστηκε στο έργο του Mickey Spillane.

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Ο ίδιος ωστόσο δεν εγκλωβίστηκε στο ίδιο μοτίβο. Ερμήνευσε διάφορους ρόλους ενώ αφηγήθηκε και το «World’s Most Amazing Videos» στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν ο ρόλος του στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, Νεμπράσκα.

Στη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του σε εξάωρη μίνι σειρά του, [που υποδύθηκε τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Για τον ρόλο του αυτόν είχε χρειαστεί να πάρει 16 κιλά.

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Με τον σκηνοθέτη Τζον Χιούστον συνεργάστηκε δύο φορές, στο Fat City και The Life and Times of Judge Roy Bean, ενώ έδωσε επική ερμηνεία στο «Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας». Θρυλική και ερμηνεία του στο «Ο δολοφόνος με το δρεπάνι» του 1984. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν δίπλα στον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπου ερμήνευσε τον ρόλο του πατέρα του στο «Jay Kelly».

[Στόχος μου ήταν να ερμηνεύσω ποικιλία ρόλων, όσο περισσότερους μπορούσα. Μάλλον δεν έβλαψε την καριέρα μου» είχε πει σε συνέντευξή του στο New York magazine το 2021. «Οι επιλογές μου είχαν ένα τίμημα. Αλλά είχα την ευκαιρία να παίξω Άμλετ, Ριχάρδο 3ο, Βασιλιά Λιρ, και δεν θα το άλλαζα με τίποτα».

Ποιος ήταν ο Στέισι Κιτς

Ο Κιτς γεννήθηκε στη Σαβάνα της τζόρτζια και ήταν και ο ίδιος γιος ηθοποιών. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Αγγλική φιλολογία και θέατρο. Συνέχισε στο Γιέιλ και στην Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου του Λονδίνου με υποτροφία, πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να υποδυθεί διάφορους ρόλους στο θεατρικό σανίδι.

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Ο Κιτς απέκτησε και υποψηφιότητα για βραβείο Tony, για την ερμηνεία του ως Μπάφαλο Μπιλ στο Μπρόντγουεϊ. Το 2017, εμφανίστηκε στην Pamplona, ένα one-man show για τον Χέμινγουεϊ και κατέρρευσε στη σκηνή στο Σικάγο.

Η σύλληψη για κοκαΐνη και η φυλακή

Ο Κιτς συνελήφθη το 1984 στο αεροδρόμιο του Χίθροου όταν επιχείρησε να περάσει παράνομα στη χώρα 36,9 γραμ. κοκαΐνης, την οποία είχε κρυμμένη μέσα σε κρέμα ξυρίσματος. Τότε συνελήφθη και η γραμματέας του. Ήταν το χαμηλότερο σημείο στη ζωή μου, έγραψε αργότερα στην αυτοβιογραφία του «All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage».

Τον έστειλαν στη φυλακή του Reading, ένα σωφρονιστικό κατάστημα μέσης φύλαξης, επειδή οι αρχές θεώρησαν ότι μία φυλακή με λιγότερη ασφάλεια θα αποτελούσε εύκολη πρόσβαση για τους δημοσιογράφους. Αφέθηκε ελεύθερος έξι μήνες αργότερα. Όπως ανέφερε στο βιβλίο του όταν έκτιε την ποινή του, λάμβανε συχνά επιστολές συμπαράστασης από τους Γκρέγκορι Πεκ, Ρότζερ Μουρ, Μπαρτ Ρέινολντς και Αλ Πατσίνο.

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Περιέγραψε την περίοδο εκείνη ως πολύ μοναχική, καταθλιπτική και θλιβερή. «Πέρασα πολύ χρόνια επανεκτιμώντας την ίδια μου την ηλιθιότητα» είχε γράψει.

Μετά την αποφυλάκισή του δάνεισε τη φωνή του στην τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ «High on the Job» και κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου εξηγώντας πώς ξεκίνησε τη χρήση κοκαΐνης στα μέσα του 70. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυλακή στην ανθρώπινη ύπαρξη από την εξάρτηση από μία χημική ουσία»είχε καταθέσει.

Αργότερα μίλησε για την περιπέτειά του σε κολέγια και κέντρα αποτοξίνωσης. Πολλά χρόνια αργότερα, εμφανίστηκε στο Prison Break. Εκεί επιχείρησε να φέρει στην οθόνη την εμπειρία του. Ο Κιτς υπήρξε παντρεμένος τέσσερις φορές. Με την τελευταία του σύζυγο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Hammer και παντρεύτηκαν το 1984. Μαζί απέκτησαν δύο κόρες, τη Σάνον και την Καρολίνα.