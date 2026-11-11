Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο που απέχει από τις τηλεοπτικές δουλειές.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου η ηθοποιός Κωνσταντία Χριστοφορίδου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων ότι πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές τις πάνω στο Digital Marketing και την Τεχνητή νοημοσύνη:

«Σπούδασα Marketing πρόσφατα και ασχολούμαι και με το ΑΙ, τα Χριστούγεννα θα κάνουμε αποφοίτηση… Το ΑΙ σημαίνει ότι όλα αυτά τα εργαλεία που ακούμε γύρω μας, που είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει… Το ΑΙ είναι τόσο παρεξηγημένο… Αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ ανεξάρτητη και μπορώ να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία και να κάνω ότι θέλω… Είναι πράγματα που σε βοηθάνε πάρα πολύ, αρκεί να είσαι εσύ έξυπνος…», σημείωσε η ηθοποιός μεταξύ άλλων.

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Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου μίλησε για την δουλειά των ηθοποιών

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κωσνατντία Χριστοφορίδου, αναφέρθηκε στο επάγγελμα του ηθοποιού και στον λόγο για τον οποίο πλέον απέχει από τις τηλεοπτικές δουλειές:

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«Μια μεγάλη κουβέντα… Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν πλέον τους ηθοποιούς, δηλαδή εμένα η προσέγγιση… Να σας πω ένα πάρα πολύ εκνευριστικό που εγώ πια πέρυσι είπα ότι έχω τελειώσει με αυτό, με αυτό τον τρόπο… Με παίρνουν για μία σειρά να κάνω δοκιμαστικό, οκ. Αυτό σημαίνει ότι μου έστειλαν τρεις σκηνές, έκατσα να μάθω, πας με το αμάξι σου, θα πληρώσεις τις βενζίνες σου, θα φας μισή μέρα να κάνεις το δοκιμαστικό και δεν δε παίρνουν ποτέ να σου πουν παιδιά ‘συγγνώμη’. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Ή θα με πληρώνεις…».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, αναφέρθηκε σε μία επαγγελματική πρόταση που δέχθηκε πρόσφατα και την απέρριψε: «Με πήραν από μια εκπομπή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εννοώ ότι έχει δυσκολίες ένας ηθοποιός να πάω, να παίξω, να κάνω… και λέει ‘Θα έρθετε;’. Λέω ‘τι θα πάρω;’. Μου λέει ‘δεν πληρωνόμαστε’. Λέω ‘σοβαρά μιλάς;’, εγώ θα φάω μία μέρα από τη ζωή μου και θα παίζω κιόλας και θα έρθω έτσι;»

«Θέλω να πω, λίγο να συνέλθουμε και λίγο να σεβόμαστε τους ηθοποιούς. Αυτό! Και αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό. Φυσικά και θέλω να κάνω δουλειές, αλλά πρέπει να είναι λίγο στα πλαίσια που έχουμε μάθει εμείς, έχουμε μάθει αλλιώς. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Γενικά, βλέπω και επανάσταση χωρίς αιτία και μετά πάνε… Θα μιλήσω για τους συναδέλφους μας, δεν θα μιλήσω γενικά πώς λειτουργεί το σύστημα. Λέω ότι οι ίδιοι ηθοποιοί που διαμαρτύρονται, και είναι οι μισθοί και… είναι οι πρώτοι που τρέχουν μη χάσουν την ευκαιρία, με ελάχιστα χρήματα… Το ταγκό θέλει δύο, φταίνε οι άλλοι, αλλά τι κάνουμε και εμείς…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsa3xlu41u1?integrationId=40599y14juihe6ly}