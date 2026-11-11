Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο και η Λευκή παίρνει μια απόφαση που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα! Θα πάει στον εισαγγελέα για να μάθει την αλήθεια, παρά τις προσπάθειες του Μάρκου να τη σταματήσει!

Τι φοβάται πως θα αποκαλυφθεί ο Μάρκος και πόσο θα αντέξει ο Θωμάς το βάρος της ενοχής του;

Η Λεμονιά αποκαλύπτει στον Μήτρο ότι ο Γιάννος είναι γιος του, την ίδια ώρα, που ο Στέλιος μαθαίνει πως ο Μήτρος είναι ο φονιάς του γιου του και αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του! Τι σχεδιάζει και ποιο μήνυμα κρύβεται πίσω από το μυστηριώδες σημείωμα με το χρυσό φυλαχτό;

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι»

Η Λευκή, πιεσμένη και από τον Γιάννο, ανακοινώνει στον Μάρκο ότι πρόκειται να απευθυνθεί στον εισαγγελέα για να μάθει την αλήθεια που της κρύβει, ενώ αυτός προσπαθεί να την αποτρέψει.

{https://www.youtube.com/watch?v=FeqnEfICC-o}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ, η Λεμονιά αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά για το παιδί της στον Μήτρο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με μια αποκάλυψη που δεν περίμενε. Ο Θωμάς για άλλη μια φορά χάνει τον έλεγχο από την ενοχή και ο Παναγής προσπαθεί μάταια να τον συνεφέρει.

Η Μαριγώ, που βλέπει τον γιο της να διαλύεται ολοένα και περισσότερο, πιέζει για απαντήσεις. Κι ενώ ο Γεροδήμος απελπισμένος μαθαίνει από τους γιατρούς πως ο Πέτρος δύσκολα θα κρατηθεί στη ζωή, η Λαμπρινή σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του.

{https://www.youtube.com/watch?v=gWI5nsDoOcc}

Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος έχει ανακαλύψει πια τα πάντα για την κρυφή σχέση του Μήτρου με τη Λεμονιά και συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ο φονιάς του Ηλία.

Έτσι, διαλέγοντας να προστατεύσει τον Γιάννο από μια νέα πληγή, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο Μήτρος λαμβάνει ένα μυστήριο σημείωμα που έχει μέσα το χρυσό του φυλαχτό…