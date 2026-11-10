Τι θα δούμε απόψε στις 22:00.

Η Αρετή έρχεται αντιμέτωπη με τις κόρες της, η Τζένη κινεί τα νήματα και η Ναταλία γίνεται το πρόσωπο της εταιρείας Κεχαγιά!

«Οι κόρες της Αρετής» - Νέο επεισόδιο απόψε, στις 22:00.

Επεισόδιο: 23

Η Αρετή αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Λεωνίδα και επιστρέφει με τις κόρες της στο παλιό τους σπίτι, το οποίο είχε αγοράσει ο Αλέξης για τη Ναταλία, παρότι εκείνη αρνήθηκε να το δεχτεί. Η απόφαση αυτή προκαλεί νέα σύγκρουση ανάμεσα σε μάνα και κόρες, καθώς η Ναταλία εξοργίζεται με τους χειρισμούς της Αρετής και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να εμπιστευτεί τον Αλέξη. Παρ’ όλα αυτά, τα συναισθήματά της για εκείνον δυναμώνουν και η ίδια αρχίζει να φοβάται πως ερωτεύεται στ’ αλήθεια.

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Την ίδια ώρα, ο Αλέξης, ύστερα από μια έντονη βραδιά με τον Κωνσταντίνο και τον Ανδρέα, παίρνει μια παράτολμη απόφαση: να κάνει τη Ναταλία το νέο πρόσωπο της εταιρείας καλλυντικών, κρυφά από όλους. Παράλληλα, η Τζένη και ο Ανδρέας συνεχίζουν τα παιχνίδια χειραγώγησης, προσπαθώντας να στρέψουν τα αδέλφια Κεχαγιά το ένα εναντίον του άλλου.

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Στο μεταξύ, η κατάσταση του Νικόλα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, αφού η Αρετή επιμένει να κινηθεί νομικά εναντίον του, παρά τις εκκλήσεις της Άννας και της Ναταλίας. Η Λουκία καταρρέει μπροστά στον φόβο πως ο γιος της θα καταστραφεί οριστικά. Και ενώ όλα μοιάζουν να οδηγούνται στα άκρα, η Σωτηρία ξυπνά στο νοσοκομείο και ζητά να μιλήσει με τη Λουκία.

«Οι κόρες της Αρετής»: Επεισόδιο 24

Η ζωή της Ναταλίας αλλάζει μέσα σε μια νύχτα, όταν ο Αλέξης γεμίζει την Αθήνα και το διαδίκτυο με τη φωτογραφία της ως το νέο πρόσωπο της εταιρίας Κεχαγιά. Εκείνη, σοκαρισμένη και εξοργισμένη, νιώθει πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη της και συγκρούεται σκληρά μαζί του.

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Στην οικογένεια Κεχαγιά ξεσπά πόλεμος. Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι η καμπάνια στήθηκε πίσω από την πλάτη του και στρέφεται εναντίον του Αλέξη και του Κωνσταντίνου, αφού το στοίχημα ανάμεσα στα δύο αδέλφια βγαίνει στην επιφάνεια και τινάζει τις ισορροπίες στον αέρα.

Την ίδια ώρα, η Αρετή βλέπει στη διαφήμιση της Ναταλίας την ευκαιρία που περίμενε μια ζωή και έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση τόσο με τη Ναταλία όσο και με την Άννα, που αισθάνεται προδομένη από όλους.

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Κι ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, ο Νικόλας οδηγείται από το νοσοκομείο στην αστυνομία για την υπόθεση αρπαγής ανηλίκου. Πριν τον μεταφέρουν, καταφέρνει να μιλήσει κρυφά με την Άννα και παίρνει μια παράτολμη απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα...