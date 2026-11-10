Φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα στο Χόγκουαρτς με τον Χάρι Πότερ.

To HBO Max αποκάλυψε τις νέες αφίσες για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media.

Oι αφίσες δείχνουν τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της σειράς: Χάρι, Ερμιόνη και Ρον, οι οποίοι κρατούν το μαγικό τους ραβδί μπροστά στο πρόσωπό τους. Οι αφίσες έχουν λεζάντα «Η πρώτη χρονιά ξεκινά».

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε και ο τίτλος της πρώτης σεζόν, ο οποίος θα είναι «The Boy Who Lived».

Η πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Χάρι Πότερ θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια και είναι μια προσαρμογή του πρώτου βιβλίου Ο Χάρι Πότερ Και Η Φιλοσοφική Λίθος.

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Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ένα πρόγραμμα με τις ημερομηνίες κυκλοφορίας των οκτώ επεισοδίων της σειράς, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και των social media.

Aυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά μέλη του καστ της σειράς φέρεται να έχουν αναδημοσιεύσει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, βεβαιώνοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του.





Το ΗΒΟ ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα το πλήρες πρόγραμμα, εκτός από το ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα που κυκλοφορεί, τα υπόλοιπα επεισόδια θα προβάλλονται εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα κάθε Κυριακή:

1ο επεισόδιο — 25 Δεκεμβρίου 2026

2ο επεισόδιο — 3 Ιανουαρίου 2027

3ο επεισόδιο — 10 Ιανουαρίου 2027

4ο επεισόδιο — 17 Ιανουαρίου 2027

5ο επεισόδιο — 24 Ιανουαρίου 2027

6ο επεισόδιο — 31 Ιανουαρίου 2027

7ο επεισόδιο — 7 Φεβρουαρίου 2027

8ο επεισόδιο — 14 Φεβρουαρίου 2027

Αν το παραπάνω πρόγραμμα είναι ακριβές, σημαίνει ότι η πρώτη σεζόν ξεκινά με μια γιορτινή πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων και ολοκληρώνεται την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου 2027.

Δίπλα στον Χάρι Πότερ του ΜακΛάφλιν θα δούμε τους: Άλαστερ Στάουτ ως Ron Weasley, Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger, Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape, Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall και Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid. Τους γονείς του Χάρι, θα υποδυθούν οι: Τζάσπερ Τάλμποτ και Χάνα Τσιν ως Τζέιμς και Λίλι Πότερ αντίστοιχα.

Η δεύτερη σεζόν πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη το βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Με την απόφαση αυτή, το HBO επισφραγίζει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταφορά και των επτά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία θα ξετυλιχθεί σε ισάριθμες σεζόν μέσα στην επόμενη δεκαετία.