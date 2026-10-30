Η πρώτη σεζόν της νέας σειράς Χάρι Πότερ θα κυκλοφορήσει ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2026.

To HBO αποκάλυψε την πρώτη επίσημη αφίσα για τη νέα τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, προσφέροντας στους θαυμαστές μια νέα ματιά στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν στο ρόλο του μικρού μάγου και, για πρώτη φορά, μια ματιά στο κάστρο του Χόγκουαρτς που αντανακλάται στα στρογγυλά γυαλιά του.

Αυτή είναι ίσως και η πιο συναρπαστική λεπτομέρεια, καθώς φέρνει το εμβληματικό κάστρο στο προσκήνιο με έναν εντυπωσιακό νέο τρόπο. Το Χόγκουαρτς ήταν πάντα στο κέντρο της ιστορίας, καθώς ήταν ένα μέρος όπου ο Χάρι μπορεί επιτέλους να ανήκει και να ανακαλύψει ποιος είναι πραγματικά.

Η κοντινή λήψη εστιάζει επίσης την προσοχή στον ίδιο τον Χάρι. Αντί να αποκαλύψει ολόκληρη τη σκηνή ή να παρουσιάσει και άλλους χαρακτήρες, η αφίσα χρησιμοποιεί μια απλή οπτική λεπτομέρεια για να συνδέσει τον νεαρό μάγο με τον μαγικό κόσμο που τον περιμένει.

Επίσης, η φράση της αφίσας «The Boy Who Lived» (Το αγόρι που έζησε) αναφέρεται στον Χάρι Πότερ επειδή όταν ήταν μωρό κατάφερε να επιβιώσει από τη φονική κατάρα του σκοτεινού μάγου Λόρδου Βόλντεμορτ, μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή στους γονείς του, Τζέιμς και Λίλι Πότερ.

Παράλληλα, η φράση συνδέει τη νέα σειρά με το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της Τζ.K. Ρόουλινγκ, στο οποίο βασίζεται η πρώτη σεζόν που θα έχει άλλωστε και τον τίτλο, «Harry Potter and the Philosopher's Stone».

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Η δεύτερη σεζόν πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη το βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Με την απόφαση αυτή, το HBO επισφραγίζει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταφορά και των επτά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία θα ξετυλιχθεί σε ισάριθμες σεζόν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Δίπλα στον Χάρι Πότερ του ΜακΛάφλιν θα δούμε τους: Άλαστερ Στάουτ ως Ron Weasley, Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger, Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape, Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall και Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid. Τους γονείς του Χάρι, θα υποδυθούν οι: Τζάσπερ Τάλμποτ και Χάνα Τσιν ως Τζέιμς και Λίλι Πότερ αντίστοιχα.

Όπως επιβεβαιώνει και επίσημα η αφίσα, η πολυαναμενόμενη τηλεοπτκή διασκευή θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου 2026, στο HBO Max.