Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Όσα θα δούμε σήμερα στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Επεισόδιο 2: «Τα σημαντικά στη ζωή»

Στον απόηχο της συνάντησης Νίκου-Βιργινίας με Ζωή και Γιάννη στο ντουζ, η Βιργινία το συζητάει με την Ελένη, η Ζωή με τη Στέλλα και την Ελπίδα και μοιράζεται τον τρόμο της για τη συζήτηση για το σεξ που της ανακοίνωσαν οι γονείς της ότι θέλουν να κάνουν και ο Νίκος με τα Μπαμπαδάκια που προσπαθούν να τον καλμάρουν και να βρουν έναν τρόπο για να μπορεί να διαχειρίζεται όλα όσα νιώθει, χωρίς να εισβάλει στην ζωή της κόρης του.

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Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha!

Όμως όλες οι συζητήσεις θα τελειώσουν όταν η Τζένη πάρει τον Ηρακλή να του ανακοινώσει την απόφαση της δίκης για τον Στέλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κι ο Ευριπίδης με την Τζούλια αγωνιούν για την εξέλιξη του θέματος υγεία της Μαίρης ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να πάει στη δουλειά του αλλά όλο κάτι συμβαίνει που τον εμποδίζει και η Βιργινία κάνει μια επίσκεψη στο νηπιαγωγείο.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την επιμέλεια του Στέλιου;

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Πως θα αντιμετωπίσει τα νέα ο Ηρακλής και πως ο Ευριπίδης; Και πως ο Στέλιος;

Τί συμβουλές θα δώσουν ο Ηρακλής με τον Δημήτρη στον Νίκο για το θέμα που έχει με την Ζωή;

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Θα καταφέρει ο Δημήτρης να πάει δουλειά; Ή τα προβλήματα των φίλων του θα καταστρέψουν την καριέρα του;

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Πως θα ενδυναμώσει η Ελένη την απαρηγόρητη Βιργινία; Και υπάρχει κάποια ανταμοιβή στη δύσκολη δουλειά μιας φιλότιμης εκπαιδευτικού;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».