Η Κατερίνα Στανίση σε μία αυθόρμητη στιγμή στο σούπερ μάρκετ.

Η Κατερίνα Στανίση, μέσα από την πολυετή καλλιτεχνική της πορεία στον χώρο της μουσικής, έχει αποδείξει τόσο το ταλέντο της όσο και την ιδιαίτερη προσωπικότητά της.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες, ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την ερμηνεύτρια κάνει τον γύρο των social media. Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, όπου χάρισε μία διαφορετική νότα στην καθημερινότητα των εργαζόμενων και τον παρευρισκόμενων στον χώρο.

Με αυθορμητισμό και εμφανή διάθεση για τραγούδι, η τραγουδίστρια έστησε ένα μικρό γλέντι στο ταμείο του καταστήματος, ερμηνεύοντας μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της, το τραγούδι «Τότε».

Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στα social media και πολύ γρήγορα κέρδισε τα βλέμματα των χρηστών, ενώ το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου και στην εκπομπή «Στούντιο 4», της ΕΡΤ.

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Στο πρόσφατο παρελθόν, η Κατερίνα Στανίση είχε παραχωρήσει μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και με αφορμή τη συζήτηση είχε αναφερθεί στη μητέρα της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου είναι στο κρεβάτι εννιά χρόνια. Περάσαμε πολλά στάδια για να φτάσουμε… Τώρα που είμαστε πιο ήρεμοι είναι μέσα στο μυαλό μου συνέχεια».