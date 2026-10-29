Όπως καταγγέλλει η Νέα Αριστερά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΟΣΥ περισσότερα από 531.000 δρομολόγια λεωφορείων και τρόλει δεν πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Την υποστελέχωση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας καταγγέλλει η Νέα Αριστερά, επικαλούμενη στοιχεία από την Έκθεση Πεπραγμένων της ΟΣΥ για το 2025. Όπως αναφέρει, η αναμονή στις στάσεις, τα αραιά δρομολόγια και ο συνωστισμός σε λεωφορεία και τρόλεϊ αποτελούν καθημερινότητα για χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Όπως σημειώνεται «εργάσιμη ημέρα, στο κέντρο της Αθήνας. Στη στάση Πολυτεχνείο ο πίνακας τηλεματικής δείχνει αναμονή μέχρι και 19 λεπτά για ένα τρόλεϊ. Για όποια/ον χρειάζεται να κάνει δύο ή τρεις αλλαγές για να φτάσει στον προορισμό του αυτός ο χρόνος έως και τριπλασιάζεται. Και επιπλέον οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να στριμώχνονται σε ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία και τρόλεϊ. Αυτή είναι η καθημερινότητα για χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές, ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία. Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΟΣΥ αποδεικνύει ότι αυτή εικόνα δεν αποτελεί εξαίρεση. Το 2025 δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 531.000 προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, σχεδόν ένα στα έξι. Το 84% των χαμένων δρομολογίων αποδίδεται στην έλλειψη οδηγών, ενώ ο διαθέσιμος στόλος μειώθηκε κατά 6,9%, παρά την προσθήκη νέων οχημάτων.»

Πάνω από 531.000 δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν το 2025

«Η πολιτική της κυβέρνησης απομακρύνει την Αθήνα όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που επενδύουν στις δημόσιες συγκοινωνίες, περιορίζουν την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και σχεδιάζουν βιώσιμες πόλεις. Η υποστελέχωση και τα αραιά δρομολόγια των ΜΜΜ αναγκάζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Νέα Αριστερά απαιτεί μόνιμες προσλήψεις οδηγών και τεχνικού προσωπικού, επαρκή συντήρηση του στόλου και πυκνά, αξιόπιστα δρομολόγια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει την καθημερινότητα των πολιτών αβίωτη. Η αναμονή, οι καθυστερήσεις και ο συνωστισμός στα ΜΜΜ είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης των δημόσιων συγκοινωνιών» καταλήγει η ανακοίνωση.