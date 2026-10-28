Ανεβαίνει το πολιτικό «θερμόμετρο» μετά τις εικόνες στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης 28/10.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρές ανακοινώσεις εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή το ξύλο των ΜΑΤ σε διαδηλωτές το απόγευμα της Τετάρτης 28/10 λίγη ώρα πριν την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς της πόλης.

Συγκεκριμένα, όλα σχεδόν τα κόμματα τόνισαν πως η κίνηση να βρίσκονται τα ΜΑΤ στο σημείο των διαδηλώσεων είναι σαν «η κυβέρνηση να βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού», ενώ τόνισαν πως ουσιαστικά «χορηγός της ομιλίας Κασιδιάρη η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη».

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«Η αποτρόπαια και απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ να απαγορεύσει και στη συνέχεια να εξαπολύσει άγρια και αναίτια επίθεση, με ΜΑΤ και δακρυγόνα, με στόχο να διαλύσει την αντιφασιστική συγκέντρωση των εργατικών σωματείων ενάντια στη φασιστοσύναξη του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη ισοδυναμεί τουλάχιστον με ανοχή, αν όχι με στήριξη της φασιστικής δράσης του. Κι όλα αυτά, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και παραμονές της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ, που έδωσε μάχη σώμα με σώμα με τους ναζί κατακτητές!» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την στάση της και σήμερα, επιβεβαιώνει πως η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας, στην οποία πρωτοστατεί, πάει χέρι-χέρι με τη δράση των διάφορων φασιστοειδών που δρουν με κρατικές πλάτες. Είναι βαθιά γελασμένη. Το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη και μπορεί να στείλει τους φασίστες πίσω ξανά στις τρύπες τους. Το απέδειξε και σήμερα σπάζοντας στην πράξη τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης που στόχο είχαν την προστασία του ναζί εγκληματία» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

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«Απαιτούμε να αφεθούν τώρα ελεύθεροι οι δύο προσαχθέντες. Για το ζήτημα έκανε παρέμβαση ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, στον υπουργό προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε: «Η Κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού. Η κυβέρνηση και ο υπ. «Προστασίας του Πολίτη» μετέτρεψαν σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά της σύναξης που πραγματοποιεί ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Έβαλαν γερή πλάτη στους νοσταλγούς τους ναζισμού. Σήμερα, ανήμερα της επετείου της έναρξης της αντίστασης του ελληνικού λαού στη φασιστική επίθεση, τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη ψέκασαν εν ψυχρώ, ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν εκείνους που διαδηλώνουν κατά της επανεμφάνισης του νεοναζισμού. Στην επέτειο του αντιφασιστικού «ΟΧΙ», Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης χαϊδεύουν και προστατεύουν την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Ντροπή».

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Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για Κασιδιάρη: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα αντίστασης στον φασισμό – Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά»

Την έντονη αντίθεσή της στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), κάνοντας λόγο για πρόκληση απέναντι στην ιστορική μνήμη. Παράλληλα, επικρίνει την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων και το κλείσιμο σταθμών του Μετρό.

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Αναλυτικά:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα αντίστασης στον φασισμό — Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά. Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, αποτελεί πρόκληση απέναντι στην ιστορική μνήμη και στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό.

Η σημερινή επέτειος ανήκει στον λαό που αντιστάθηκε, στους μαχητές του μετώπου, στην Εθνική Αντίσταση. Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει την ημέρα αυτή σε βήμα εξωραϊσμού της ναζιστικής ιδεολογίας, με πρόσχημα την αγάπη για την πατρίδα.

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Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που βίωσε τη ναζιστική κατοχή και τον αφανισμό της εβραϊκής της κοινότητας, η ευθύνη υπεράσπισης αυτής της μνήμης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η πόλη έχει κάθε λόγο να αντιταχθεί δημόσια στην κανονικοποίηση του φασισμού.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καλεί τους δημοκρατικούς πολίτες, τα σωματεία, τους συλλόγους και τη νεολαία να εκφράσουν ειρηνικά και αποφασιστικά την αντίθεσή τους. Καλεί τη διοίκηση του ξενοδοχείου να αναλάβει την ευθύνη της και να μη διαθέσει τον χώρο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η γενικευμένη απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων πλήττει το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και την άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών. Το δε κλείσιμο σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 11:00 με εντολή της αστυνομίας προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση στους πολίτες.

Ο πατριωτισμός αποκτά περιεχόμενο μέσα από την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτές τις αξίες υπερασπιζόμαστε απέναντι στο μίσος, τον ρατσισμό και τη βία.

Τιμούμε το «Όχι» κρατώντας ζωντανό το περιεχόμενό του. Καμία ανοχή στον φασισμό. Καμία λήθη για τα εγκλήματά του».

Αχτσιόγλου για Κασιδιάρη: Απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας

Την έντονη αντίδρασή της για την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εξέφρασε με ανάρτησή της η Έφη Αχτσιόγλου, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την αστυνομική αντιμετώπιση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης.

Η Έφη Αχτσιόγλου χαρακτήρισε τη συγκέντρωση των υποστηρικτών του Κασιδιάρη «αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική», ενώ υποστήριξε ότι η αστυνομική επέμβαση εναντίον των αντιφασιστών «αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας».

{https://www.facebook.com/e.achtsioglou/posts/1647534050071741?ref=embed_post}

«Κι αυτό είναι επικίνδυνο», σημείωσε, καταλήγοντας με την προειδοποίηση: «Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί. Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».

Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου

«Την ημέρα που ο ελληνικός λαός τιμά τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, ο φασίστας Κασιδιάρης έκανε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση των οπαδών του είναι από μόνη της αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική. Το χτύπημα, όμως, της αντιφασιστικής συγκέντρωσης από την αστυνομία αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας. Κι αυτό είναι επικίνδυνο. Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί. Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».

Νέα Αριστερά: Χορηγός της ομιλίας Κασιδιάρη η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη - Να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες

Θέση για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε ΜΑΤ και διαδηλωτές για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη πήρε η Νέα Αριστερά.

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«Η απόφαση της αστυνομίας να απαγορεύσει σήμερα τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, είναι προκλητική.

Δείχνει πως για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η πολιτική εκδήλωση ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία είναι θεμιτό γεγονός, αλλά οι διαμαρτυρίες του δημοκρατικού κόσμου ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη. Με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη αφήνεται ελεύθερη στους φασίστες, επιβεβαιώνοντας πως η αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη λειτουργεί ως χορηγός του Κασιδιάρη. Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όσοι πολίτες προσήχθησαν ή συνελήφθησαν από την αστυνομία στις διαμαρτυρίες στην πόλη» αναφέρει η ανακοίνωση.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της έντασης

Σε προσαγωγή συνολικά έξι ατόμων προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη αρχή προκλήθηκε ένταση στην οδό Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτέλους και αργότερα στην οδό Ολύμπου, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στην οποία κάλεσαν οι συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.