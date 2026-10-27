Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με πολύ συννεφιά και αρκετή βροχή η 28η Οκτωβρίου με τον Σάκη Αρναούτογλου να αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα κατά 11:00 με 12:00 (ώρα παρέλασης) ο καιρός θα ανοίξει!.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις βροχές, έντονα φαινόμενα αναμένονται μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου κυρίως στα ανατολικά τμήματα και ειδικότερα, σε Σκόπελο, Βόλο, Λαμία Λιβαδειά, στις Κυκλάδες, αλλά και στην Αττική. Τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα, ενώ από το μεσημέρι και μετά αρκετό νερό θα έχουμε εκ νέου στη βόρεια Εύβοια, στην Μαγνησία και στις Σποράδες. Χιόνια αναμένονται πάνω από τα 900 μέτρα στη δυτική Μακεδονία, στην ορεινή Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά όπως και στη ΒΑ Πελοπόννησο πάνω από τα 1300 μέτρα.

Πάντως κατά τον Σάκη Αρναούτολγου προσοχή θέλει η Μαγνησία, οι Σποράδες και τα Δωδεκάνησα καθώς νέα ποσότητα νερού θα πέσει πάνω σε αυτό που είχαμε πριν από λίγες μέρες.

Η θερμοκρασία αναμένεται στα κεντρικά στους 14 βαθμούς, στα νότια στους 20 και στα βόρεια από 14 έως και 17. Στα δυτικά από 17 έως 19 και στα ανατολικά νησιωτικά από 16 έως και 20.

Την Πέμπτη θα έχουμε σχετική βελτίωση όπως και την Παρασκευή και από το Σάββατο θα έχουμε νέα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα όπου την Κυριακή οι βροχές θα ενταθούν.

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Σημειώνεται ότι χειμωνιάτικο κρύο αναμένεται να έχουμε στις αρχές Νοεμβρίου και από τις 2-3 του μηνός.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=SqEnPxLSUiY}