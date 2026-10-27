Η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Αττική μπορεί να γίνει άφοβα μετά τις 12 το μεσημέρι καθώς δεν αναμένονται βροχές σύμφωνα τον μετεωρολόγο του ALPHA.

Η κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχές «απειλεί» τις μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου λόγω της έντασης των φαινομένων που επίκεινται. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι πρώτες ακυρώσεις των αυριανών παρελάσεων σε Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Σκύρο για την προστασία της μαθητικής κοινότητας. Βέβαια, και στην Αττική ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αποφάσισε να ακυρώσει την παρέλαση.

Υπό το πρίσμα αυτό και την έντονη αγωνία των γονέων για το τι μέλλει γενέσθαι στην Αττική με τις παρελάσεις ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του απευθύνει σύσταση στους στους δημάρχους της Αττικής, προτείνοντας η έναρξη των παρελάσεων να μετατεθεί μετά τις 12 το μεσημέρι όπου τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA αυτή η μετάθεση στην ώρα θα «σώσει» την μαθητική παρέλαση στην Αττική και οι μαθητές θα μπορέσουν να παρελάσουν χωρίς το φόβο να βραχούν ή να κινδυνεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα.

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Ακύρωση μαθητικών παρελάσεων: Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης. Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.) Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο»