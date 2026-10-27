Με τη νέα ρύθμιση, η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών αποτυπώνεται αναλυτικότερα στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ιδρύματα.

Νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εισάγει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταθέτοντας σχετική ρύθμιση στη Βουλή. Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των διαδικασιών πιστοποίησης, με ενιαίους κανόνες για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ η ρύθμιση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών, και στις ανάγκες ενός συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης που διευρύνεται και αποκτά διεθνή χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αξιοπιστία κάθε πιστοποίησης εξαρτάται από τη σαφήνεια των κανόνων, την ανεξαρτησία της κρίσης και την ενιαία εφαρμογή τους.

Τονίζεται ότι «ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών, ο Οδηγός Πιστοποίησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας, στηρίζονται σε ενιαία εξουσιοδοτική διάταξη και κοινούς κανόνες. Η Αρχή στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εξειδικεύσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να το καταστήσει σύγχρονο και απολύτως ασφαλές στην εφαρμογή του.»

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η ρύθμιση διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, ώστε κάθε ίδρυμα και κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων με ποιους κανόνες αξιολογείται ένα πρόγραμμα σπουδών ενώ σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ προστατεύει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσων έχουν ενεργήσει με βάση το ισχύον πλαίσιο, με κανόνες σαφείς, σταθερούς και ενιαίους για όλους.

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