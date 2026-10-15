Στις 31 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η διαγραφή περίπου 80.000 αιώνιων φοιτητών - Τι πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν παράταση φοίτησης.

Ο νέος γύρος διαγραφών αιώνιων φοιτητών είναι προγραμματισμένος για τα τέλη Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ και ήδη τα πανεπιστήμια εκκινούν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για να καταθέσουν την αίτησή τους. Κάθε πανεπιστήμιο ακολουθεί το δικό του προγραμματισμό για την διαδικασία οπότε κρίνεται απαραίτητο οι φοιτητές να απευθυνθούν στην οικεία Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής τους για το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Δεκεμβρίου Σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Δεκεμβρίου προβλέπεται η αποστολή στο υπουργείο Παιδείας του αρχικού καταλόγου φοιτητών που διαγράφονται λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Η διαδικασία αφορά όσους εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράταση ή εξαίρεση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι αυστηρή και δεν προβλέπεται εκπρόθεσμη κατάθεση. Οι φοιτητές καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως αν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι δικαιούνται παράταση

Για να λάβει παράταση, ο φοιτητής πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων ECTS και να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες κατά τα τέσσερα προηγούμενα εξάμηνα, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Για τα πενταετή προγράμματα σπουδών των 300 ECTS, το όριο του 70% αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες. Η παράταση μπορεί να είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου εκκρεμεί υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή διπλωματική εργασία, τρία εξάμηνα. Επιπλέον, εξαιρούνται των διαγραφών ή αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις:

εργαζόμενοι φοιτητές (δικαίωμα μερικής φοίτησης),

φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας,

φοιτητές που έχουν αιτηθεί και λάβει διακοπή σπουδών, έως δύο έτη, χρόνος που δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν επηρεάζει ενεργούς φοιτητές, ούτε όσους βρίσκονται εντός του νόμιμου χρονικού πλαισίου σπουδών (4+2 ή 5+3 έτη).

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης και έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ενδέχεται να διαγραφούν, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Μετά την ατομική ενημέρωση για τη διαγραφή, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας εντός 10 ημερολογιακών ημερών, αποκλειστικά εφόσον συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η διαγραφή.

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Αιώνιοι φοιτητές: Έρχονται διαγραφές για 80.000 φοιτητές σε Πολυτεχνεία και Γεωπονικές – Πότε ακολουθούν οι Ιατρικές

Περίπου 80.000 φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι στα τέλη Δεκέμβρη με τη διαδικασία διαγραφής από τα πανεπιστήμια, καθώς έχουν υπερβεί το ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Η ρύθμιση αφορά συνολικά 132 πανεπιστημιακά τμήματα, κυρίως Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, αλλά και άλλα τμήματα πενταετούς φοίτησης. Μεταξύ των ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας έχει προσδιοριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2027, όταν αναμένεται να ακολουθήσουν οι διαγραφές φοιτητών των Ιατρικών Σχολών που θα έχουν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο φοίτησης.

Η διαδικασία αποτελεί συνέχεια της εκκαθάρισης των φοιτητικών μητρώων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασαν τα ίδια τα πανεπιστήμια στο υπουργείο Παιδείας, τότε διαγράφηκαν συνολικά 308.605 μη ενεργοί φοιτητές. Η πρώτη φάση αφορούσε φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν από το 2017 και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για παράταση της φοίτησής τους.