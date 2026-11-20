Νεφώσεις, κατά τόπους βροχές και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για την Παρασκευή.

Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, με νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες βροχές ασθενούς ή μέτριας έντασης ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου - από τη Χίο και νοτιότερα, σε Σάμο, Ικαρία και έως την Κω, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο ουρανός θα έχει κατά διαστήματα «ανοίγματα».

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, στους 22 με 23 στα δυτικά και στα Επτάνησα - αγγίζοντας τοπικά τους 24 με 25 στα πεδινά - και στους 23 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, με τον υδράργυρο από 16 έως 24 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 18 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 21 με 24 στα νησιά του Αιγαίου.

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Την Κυριακή το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, αν και με ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας στους 16 με 18 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και στους 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.