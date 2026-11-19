Οι πληρωμένς για το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα γίνουν με απευθείας πίστωση των ποσών στις προπληρωμένες κάρτες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των πολιτών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η προπληρωμή των επιδομάτων, των παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά απευθείας στους λογαριασμούς που συνδέονται με τις προπληρωμένες κάρτες τους και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια από την πλευρά των δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της προπληρωμής περιλαμβάνονται η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων. Παράλληλα, θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, στους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και στους δικαιούχους του επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα γίνουν με απευθείας πίστωση των ποσών στις προπληρωμένες κάρτες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των πολιτών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι δεν απαιτείται προσέλευση στις υπηρεσίες της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

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Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ αφορά τους ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αντίθετα, δεν καταβάλλεται στους μακροχρόνια ανέργους που λαμβάνουν τη σχετική επιδότηση, καθώς η συγκεκριμένη παροχή δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δικαιούχων του δώρου.

Το ποσό για όσους δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε ένα πλήρες μηνιαίο επίδομα ανεργίας και ανέρχεται στα 509 ευρώ, μετά την αναπροσαρμογή που συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, ολόκληρο το ποσό δικαιούνται οι άνεργοι που επιδοτήθηκαν για το σύνολο της περιόδου από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ως Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για ολόκληρη την παραπάνω περίοδο αντιστοιχούν συνολικά 25 ημερήσια επιδόματα.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια της επιδότησης. Όσοι δεν συμπληρώνουν πλήρη μήνα επιδότησης δεν δικαιούνται αναλογικό ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα. Επομένως, καθοριστικός παράγοντας για τον υπολογισμό του δώρου είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος λάμβανε τακτική επιδότηση ανεργίας μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο.

Τι ισχύει για την τακτική επιδότηση ανεργίας

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται σε ασφαλισμένους οι οποίοι είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία και είχαν απασχοληθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Βασική προϋπόθεση είναι η εργασιακή τους σχέση να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη, καθώς και να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε έως δώδεκα μήνες. Ο χρόνος καταβολής εξαρτάται από τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, αλλά και από τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων που έχουν λάβει κατά την τελευταία τετραετία.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της επιδότησης ο άνεργος χάσει την ιδιότητα του ανέργου, για παράδειγμα λόγω πρόσληψης, ασθένειας ή στράτευσης, η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται. Η συνέχιση της επιδότησης είναι δυνατή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

Η δήλωση παρουσίας και η προϋπόθεση για την πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους επιδοτούμενους ανέργους που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το διάστημα έως τις 6 Ιανουαρίου 2027. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η προπληρωμή των ποσών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας του gov.gr, στην ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, ακολουθώντας τη διαδρομή Ανεργία και Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη για όσους έχουν σχετική υποχρέωση, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή τους. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη διαδικασία από την πλευρά τους.

Παραδείγματα

Με μηνιαίο επίδομα ανεργίας ύψους 565 ευρώ, το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ ανέρχεται επίσης σε 565 ευρώ για όσους δικαιούνται την καταβολή του για ολόκληρη την προβλεπόμενη περίοδο. Για τους ανέργους που δεν έχουν συμπληρώσει το σύνολο των μηνών επιδότησης, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους έλαβαν την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ειδικότερα, για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 67,80 ευρώ. Έτσι, άνεργος που επιδοτήθηκε για έναν πλήρη μήνα θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων 67,80 ευρώ, ενώ για δύο μήνες επιδότησης το ποσό διαμορφώνεται στα 135,60 ευρώ. Για τρεις πλήρεις μήνες ανέρχεται σε 203,40 ευρώ, για τέσσερις σε 271,20 ευρώ και για πέντε μήνες σε 339 ευρώ.

Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν έξι πλήρεις μήνες επιδότησης θα λάβουν 406,80 ευρώ, ενώ για επτά μήνες το ποσό φτάνει τα 474,60 ευρώ. Το ανώτατο ποσό των 565 ευρώ καταβάλλεται στους δικαιούχους που επιδοτούνται για ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι για διάστημα μικρότερο του ενός πλήρους μήνα επιδότησης δεν προβλέπεται καταβολή Δώρου Χριστουγέννων.