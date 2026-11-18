Κοντά στα Χριστούγεννα αναμένεται να πληρωθεί το Market Pass σε περίπου 190.000 δικαιούχους, κυρίως του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθεί το Market Pass το οποίο, όπως όλα δείχνουν θα περιλαμβάνει και αναδρομικά τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Ωστόσο, την αναδρομική πληρωμή, η οποία θα πιστωθεί με την πρώτη δόση του άυλου voucher δεν την δικαιούνται όλοι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το βασικό στοιχείο που καθορίζει ποιοι θα πάρουν τα αναδρομικά είναι η συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας, αλλά και η διατήρηση της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Περίπου 190.000 πολίτες αναμένεται να ενταχθούν στο νέο σύστημα, το οποίο σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ποιοι δικαιούνται τα αναδρομικά

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, στην αναδρομική ενίσχυση εντάσσονται αυτοδίκαια νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι:

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Όσοι έχουν ενταχθεί στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους το πεδίο προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας.

Όσοι απέκτησαν δικαίωμα στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, εφόσον είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας.

Όσοι διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιώματός τους έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Η τελευταία προϋπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αρκεί κάποιος να λάμβανε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο παρελθόν. Για την αναδρομική ενίσχυση εξετάζεται και η συνέχεια της ιδιότητάς του ως δικαιούχου.

Ποιοι μένουν εκτός από τα αναδρομικά

Με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκτός της αναδρομικής καταβολής μένουν:

Όσοι λαμβάνουν ή λάμβαναν κοινωνικές παροχές, αλλά δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕΕ, αλλά δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας.

Όσοι διέκοψαν τη λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζεται για την αναδρομική ενίσχυση.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Επομένως, η λήψη κάποιου άλλου επιδόματος, όπως το επίδομα παιδιού ή το επίδομα στέγασης, δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ένταξη στο Market Pass. Το βασικό κριτήριο είναι η σύνδεση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και η συμμετοχή στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.