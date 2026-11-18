Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας υπέβαλλε την παραίτησή του.

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλλε ο Γιώργος Ψυχογιός, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να προσχωρεί στην ΕΛΑΣ.

Ο βουλευτής Κορινθίας είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 14 Ιουλίου, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του έχει αποφασίσει να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Έτσι, η έδρα του Γιώργου Ψυχογιού θα καταλήξει στη δεύτερη επιλαχούσα, η οποία είναι η Έλενα Κονομούδη που έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ.