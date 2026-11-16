Στο ενδεκαθέσιο σχολείο φοιτούν σήμερα 50 μαθητές, ενώ την επόμενη χρονιά - σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου - αναμένεται να ξεπεράσουν τους 60.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι τομεάρχες Παιδείας και Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης και Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών για τα σοβαρά προβλήματα στέγασης στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Στις αρχές Νοεμβρίου ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το σχολείο καταγράφοντας τις σημαντικές κτηριακές υστερήσεις. Στο ενδεκαθέσιο σχολείο φοιτούν σήμερα 50 μαθητές, ενώ την επόμενη χρονιά - σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου - αναμένεται να ξεπεράσουν τους 60.

Η έλλειψη χώρων έχει οδηγήσει ακόμη και στον διαχωρισμό αιθουσών με γυψοσανίδες. Το τίμημα πληρώνουν οι χώροι εξειδικευμένης και θεραπευτικής υποστήριξης, που στηρίζουν την κινητικότητα και την αυτονομία των παιδιών αλλά και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί που αναγκάζονται να συνωστίζονται σε περιορισμένους χώρους.

Την ίδια ώρα, η ανέγερση του νέου σχολικού κτηρίου παραμένει σε εκκρεμότητα, μετά από τρεις άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΠΑΣΟΚ ζητεί συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση πρόσθετων σχολικών χώρων, την αντιμετώπιση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση της κατασκευής του νέου σχολείου. Δεν είναι δυνατόν, το 2026, ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο να λειτουργεί σε αίθουσες χωρισμένες με γυψοσανίδες και να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να δεχθεί νέους μαθητές. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα τις αναγκαίες υποδομές, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί το δικαίωμά του στην εκπαίδευση εξαιτίας της κρατικής αδράνειας.

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Αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Ερώτηση:

«Προς τους Υπουργούς:

-Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

-Εσωτερικών

Θέμα: «Σε οριακή κατάσταση λειτουργίας το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας λόγω σοβαρής έλλειψης σχολικών χώρων»

Σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα σχολικής στέγης αντιμετωπίζει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, με την ανεπάρκεια των διαθέσιμων χώρων να δυσχεραίνει την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να δημιουργεί πλέον ορατό κίνδυνο αδυναμίας κάλυψης των μαθητικών αναγκών κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 50 μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σχολική μονάδα είναι οργανικά δεκαθέσια, αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών λειτουργεί ως ενδεκαθέσια. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για τη λειτουργία των τμημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν διαχωριστεί αίθουσες με γυψοσανίδες, προκειμένου να δημιουργηθούν πρόσθετοι χώροι διδασκαλίας. Έτσι, μαθητές και εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να συνυπάρχουν σε ιδιαίτερα περιορισμένους χώρους, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ανάγκη εξασφάλισης αιθουσών διδασκαλίας στερεί από το σχολείο χώρους απαραίτητους για την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. Πρόκειται για υπηρεσίες ουσιώδεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κινητικότητας και της αυτονομίας των παιδιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διεύθυνσης του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών αναμένεται να αυξηθεί από 50 σε τουλάχιστον 60 κατά το σχολικό έτος 2027–2028, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική. Εφόσον δεν εξασφαλιστούν άμεσα πρόσθετοι κατάλληλοι χώροι, διαμορφώνεται αντικειμενική αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας και υποδοχής των μαθητών που θα χρειαστεί να εγγραφούν σε αυτήν.

Η διεύθυνση του σχολείου έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στον Δήμο Καλαμάτας, ζητώντας την εγκατάσταση πρόσθετων προκατασκευασμένων αιθουσών ως προσωρινή λύση. Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες αίθουσες και να επιτρέψει την επαναδιάθεση χώρων για άλλες αναγκαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση της σχολικής διεύθυνσης, το αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί, καθώς ο Δήμος επικαλείται προβλήματα νομιμότητας και αδειοδότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο. Ήδη τον Απρίλιο του 2024 η διεύθυνση του σχολείου ζητούσε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες και να υποβληθούν οι σχετικές άδειες, ενώ στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων της 10ης Ιουνίου 2026 καταγράφεται ότι στο αρχείο του σχολείου εξακολουθεί να μην υπάρχει οικοδομική άδεια και φάκελος μελετών για το προκάτ κτήριο, το οποίο μάλιστα ηλεκτροδοτείται από άλλο, μεταγενέστερο κτήριο. Η εκκρεμότητα αυτή διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια και λειτουργεί πλέον ως λόγος να μην εξασφαλίζονται χώροι για τα παιδιά.

Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ανέγερση του νέου σχολικού κτηρίου, το οποίο προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Το έργο, προϋπολογισμού 4.990.200 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», ωστόσο η δημοπράτηση εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2026 και οι διαγωνιστικές διαδικασίες απέβησαν άγονες τρεις φορές. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοινώθηκε η πρόθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεσή του, χωρίς να έχει καταστεί σαφές το χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών.

Είναι προφανές ότι, ακόμη και στην περίπτωση άμεσης ανάθεσης του έργου, η κατασκευή του νέου σχολείου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα καθιστά αναγκαία την άμεση συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλοι πρόσθετοι χώροι και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του σχολείου. Η έλλειψη σχολικής στέγης δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση ούτε της αναγκαίας εκπαιδευτικής και θεραπευτικής τους υποστήριξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, για την εξασφάλιση πρόσθετων κατάλληλων αιθουσών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, ώστε να αντιμετωπιστεί η σημερινή έλλειψη χώρων, και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτηση όλων των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2027–2028;

2. Έχουν ενημερωθεί για τα επανειλημμένα αιτήματα της σχολικής διεύθυνσης και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η εγκατάσταση πρόσθετων προκατασκευασμένων αιθουσών; Ποιο είναι το ακριβές νομικό και πολεοδομικό κώλυμα που επικαλείται ο Δήμος Καλαμάτας και ποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για την άρση του ή την εξεύρεση άλλης νόμιμης προσωρινής στεγαστικής λύσης;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου ανέγερσης του νέου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, μετά τις άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες, και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσής του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Παραστατίδης Στέφανος

Δουδωνής Παναγιώτης».