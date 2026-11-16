Ο Νίκος Ανδρουλάκης «ανέβασε» βίντεο με μηνύματα νέων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Βίντεο με νέους και νέες που μιλούν για το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εθνική ανεξαρτησία, μνήμη, θάρρος, δημοκρατία, δικαιοσύνη, αυτοθυσία, ελπίδα, τόλμη, νεολαία, θάρρος, χρέος, φωνή», απάντησαν οι νέοι και νέες στο βίντεο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο στο τέλος να συνεχίζει, λέγοντας «αγώνας».

«Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον. Είναι το παρόν που αλλάζει τον κόσμο. Τότε και τώρα, το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του.