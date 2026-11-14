Βρέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 14/11 στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Να θυμίσουμε, ότι μιάμιση ώρα αργότερα, στις 11:00, θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Στις 12:00 θα ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις 13:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Το απόγευμα, στις 17:00, θα ενημερώσει την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.