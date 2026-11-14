Πρώτος θα ενημερωθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο υπουργείο Εξωτερικών προσέρχονται σήμερα οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να ενημερωθούν από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Πρώτος θα ενημερωθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης που προκάλεσαν ο απόπλους του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» και οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί συγκατάθεσης της Άγκυρας για τη διεξαγωγή θαλάσσιων ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις δεν προβλέπεται να παρουσιαστεί το ίδιο το διπλωματικό έγγραφο, καθώς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει φυσικό αντίγραφό του. Επιπλέον, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι πρόκειται για διπλωματική αλληλογραφία μεταξύ τρίτων κρατών, η δημοσιοποίηση της οποίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές επιπλοκές.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται, πάντως, να μεταφέρει στους πολιτικούς αρχηγούς όσα γνωρίζει για το περιεχόμενο της διακοίνωσης, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένος να ενημερώσει και επικεφαλής κομμάτων εκτός Βουλής, εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Τι αναφέρει η γαλλική διακοίνωση

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση, που επιδόθηκε με πανομοιότυπο περιεχόμενο σε Άγκυρα και Κάιρο, δεν περιλαμβάνει το σύνολο των συντεταγμένων που αναφέρονται στην ελληνική NAVTEX.

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Αντίθετα, περιορίζεται στην αναφορά του σημείου εκκίνησης και του τελικού προορισμού του πλοίου, διευκρινίζοντας ρητά ότι δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ή έκδοσης NAVTEX από τις τουρκικές Αρχές.

Το Παρίσι υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε για λόγους διπλωματικής αβροφροσύνης, χωρίς σχετική υποχρέωση και χωρίς να συνεπάγεται αναγνώριση νομικών αξιώσεων σε διαφιλονικούμενες θαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι το πλοίο θα αναχωρούσε από το Ηράκλειο και ότι οι εργασίες του θα διαρκούσαν τέσσερις μήνες.

Η Τουρκία απάντησε με δική της ρηματική διακοίνωση, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί συγκατάθεσής της, παρότι δεν είχε ζητηθεί σχετική άδεια. Τουρκικές πηγές υποστήριξαν επίσης ότι απέτρεψαν τη δημιουργία ελληνικών τετελεσμένων.