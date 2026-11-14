Η προειδοποίηση Κολυδά για τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς μετά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου, έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση του υδραργύρου. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με διαδοχικά περάσματα βροχοπτώσεων και ψυχρότερες αέριες μάζες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δυτική Ελλάδα, όπου οι επαναλαμβανόμενες βροχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική συσσώρευση νερού, ακόμη και αν τα ημερήσια ύψη βροχής δεν φτάσουν σε ακραίες τιμές.

Η προειδοποίηση Κολυδά για τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας, με διαδοχικά κύματα βροχών έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Το βασικό στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό δεν είναι απαραίτητα η ένταση των φαινομένων μέσα σε μία ημέρα, αλλά η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να συγκεντρωθεί έπειτα από συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στη δυτική Ελλάδα, όπου οι λεκάνες απορροής αναμένεται να επιβαρυνθούν σταδιακά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνονται ακραία ημερήσια ύψη βροχής. Ωστόσο, η επανάληψη των φαινομένων καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού. Από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των βροχοπτώσεων.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Βροχές και θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς

Για σήμερα, Σάββατο, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Επτάνησα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων σε τμήματα της βορειοανατολικής χώρας. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα αρχίσουν να περιορίζονται, βελτιώνοντας σταδιακά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για τα μέσα Νοεμβρίου. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 17 και 25 βαθμών, ενώ στην Κρήτη ενδέχεται να φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Έρχεται το κρύο – Ακόμη και κάτω από το μηδέν

Η σημαντικότερη αλλαγή αναμένεται την Κυριακή, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι μέγιστες τιμές προβλέπεται να περιοριστούν στους 9 με 13 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο σε ορισμένες ορεινές και ημιορεινές περιοχές να ενδέχεται να υποχωρήσει έως και στον -1 βαθμό. Στην κεντρική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 19 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ 16 και 22 βαθμών. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου.

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Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το Σάββατο αναμένεται να επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το απόγευμα θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις. Βροχοπτώσεις αναμένονται αρχικά στη Χαλκιδική και ενδέχεται να επεκταθούν στην πόλη μετά τα μεσάνυχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Η περίοδος αστάθειας αναμένεται να συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με βροχές να εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα επιστρέψει αμέσως στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Το επόμενο διάστημα χαρακτηρίζεται, επομένως, από έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, με τη χώρα να περνά από τις σχεδόν καλοκαιρινές τιμές σε αισθητά πιο ψυχρές συνθήκες μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.