Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Πού θα έχουμε τοπικές βροχές.

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Πέμπτη στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο όπου προβλέπονται επίσης ασθενείς τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα έχει διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα θα σχηματιστεί ομίχλη και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 20 με 22 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και τους 23 με 25 στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, με ένα ισχυρό νότιο ρεύμα να διασχίζει τη χώρα με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα 5 με 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και ομίχλη, κυρίως το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 4 με 5 μποφόρ.