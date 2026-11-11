Η νέα χειρουργική επέμβαση «πήγε καλά», ανακοίνωσε η Λίντσεϊ Βον.

Η Λίντσεϊ Βον μπήκε ξανά στο χειρουργείο, αυτή τη φορά για την αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό πόδι, όπου είχε υποστεί ρήξη τον περασμένο Ιανουάριο.

Αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι η ένατη στην οποία υποβάλλεται η Αμερικανίδα σταρ του σκι μετά το ατύχημά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες της Ιταλίας, στο οποίο υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού, την οποία έπαθε μία εβδομάδα πριν από το ατύχημα.

«Η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Θα σας ενημερώσω σύντομα», έγραψε η Λίντσεϊ Βον στο Instagram, ποζάροντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Οι πλάκες και οι βίδες στο πόδι της Λίντσεϊ Βον

Σε ανάρτηση που έκανε πριν μπει στο χειρουργείο εξήγησε τη διαδικασία. «Ουσιαστικά, θα αφαιρέσουμε όλες τις πλάκες και τις βίδες, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε ένα νέο πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται για τις βίδες και τις πλάκες που της τοποθετήθηκαν σε προηγούμενες επεμβάσεις, για την αντιμετώπιση του σύνθετου κατάγματος στην κνήμη, που υπέστη στο ατύχημα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τους τελευταίους εννέα μήνες έπρεπε να περιμένει να επουλωθούν τα οστά σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αφαιρεθούν τα υλικά και να αντιμετωπιστεί τελικά το πρόβλημα στον χιαστό. Η Βον ανάρτησε και φωτογραφία που έδειχνε ένα σακουλάκι γεμάτο με τις πλάκες και τις βίδες που αφαίρεσαν οι γιατροί από το αριστερό πόδι της.

Τώρα η διαδικασία της ανάρρωσης θα απαιτήσει άλλους 6-9 μήνες, ενώ η 42χρονη δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε στο Athletic ότι το σκι, με κάποιο τρόπο, θα είναι στο μέλλον της. «Θέλω να κάνω αυτή την επέμβαση και να δω πώς θα είναι τα πράγματα, αν σωματικά και ψυχολογικά θέλω να συνεχίσω το σκι, ή να το κάνω για λόγους αναψυχής», είπε.

Το σοκαριστικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες

Το 2019 η Λίντσεϊ Βον αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έπειτα από διαδοχικούς τραυματισμούς, έχοντας γράψει ιστορία στο σκι ως η αθλήτρια με τις περισσότερες νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα (82) εκείνη τη στιγμή. Έπειτα από αρθροπλαστική γόνατος στο δεξί πόδι, το 2024, αποφάσισε να επανέλθει, στα 40 της χρόνια και επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου.

Στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κραν Μοντανά- την τελευταία κούρσα της πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες- υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου έπειτα από πτώση.

{https://www.youtube.com/watch?v=sszfP8Im2qg}

Παρόλα αυτά, αποφάσισε να αγωνιστεί στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού, για το οποίο ήταν φαβορί πριν τον τραυματισμό. Στις 8 Φεβρουαρίου, μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κούρσας της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες είχε μια σοκαριστική πτώση, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και χρειάστηκαν τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις μόνο για να σταθεροποιηθεί το πόδι της, καθώς υπήρξε ακόμα και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού.

{https://www.youtube.com/shorts/OAQmUXDTu4c}