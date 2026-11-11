Ανακοίνωση της ΟΧΕ μετά τις καταγγελίες για την κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Διευκρινίσεις έδωσε η ομοσπονδία χάντμπολ, μετά τις καταγγελίες αναφορικά με την κόρη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη για τη συμμετοχή της στα «χαρτιά» σε ομάδα, προκειμένου να πάρει τα μόρια για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η 17χρονη εμφανιζόταν τυπικά στο γήπεδο, προκειμένου να μπαίνει στο φύλλο αγώνα ώστε να πάρει τα μόρια. Γονείς κατήγγειλαν ότι η διοίκηση ομάδας χάντμπολ νεανίδων της Θεσσαλονίκης παραδέχθηκε ότι αυτό έγινε ώστε η κόρη του υφυπουργού «να πάρει τα μόρια από το πανελλήνιο πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί οικονομικά ο σύλλογος με χορηγίες και με τη διόρθωση ενός λογιστικού λάθους».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΟΧΕ διευκρινίζει ότι η εν λόγω αθλήτρια έχει νόμιμα εκδοθέν αθλητικό δελτίο και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της, στους αγώνες στους οποίους δηλώθηκε.

Με βάση αυτά τα δεδομένα «δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί παράνομη ή αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας στη διοργάνωση», αναφέρει η ΟΧΕ, που επισημαίνει πως δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην επιλογή των αθλητριών που συμμετέχουν στις αποστολές, την παρουσία τους στον πάγκο και τον χρόνο χρησιμοποίησής τους, «εφόσον τηρούνται η αθλητική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί».

Ασφαλώς, υπογραμμίζει η ΟΧΕ, τέτοιες επιλογές «ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου», αλλά η αξιολόγηση των εσωτερικών αγωνιστικών επιλογών «με υποκειμενικά ή ηθικά κριτήρια δεν μπορεί να υποκαθιστά την εφαρμογή των θεσπισμένων κανονισμών ούτε να αποτελεί από μόνη της βάση για την απόδοση ευθυνών στην ομοσπονδία».

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Σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΟΧΕ επισημαίνει ότι η διαδικασία «διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις, τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν».

ΟΧΕ: Δεν έγινε επίσημη καταγγελία

Παράλληλα, η ΟΧΕ διευκρινίζει ότι δεν υποβλήθηκε στην ομοσπονδία αυτοτελής επίσημη καταγγελία για την υπόθεση με την κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η μοναδική αναφορά σε αυτό το θέμα «περιλαμβανόταν σε υπόμνημα που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026» στην επιτροπή μεταγραφών της ΟΧΕ, για την εξέταση των αιτημάτων 14 αθλητριών του συγκεκριμένου συλλόγου για μεταγραφή, μετά τη μετακίνηση του προπονητή τους σε άλλη ομάδα, σύμφωνα με την ομοσπονδία.

«Κατά συνέπεια, η αναφορά αυτή, ενταγμένη σε διαδικασία διαφορετικού αντικειμένου και σκοπού, δεν μπορεί να εξομοιώνεται αυτομάτως με επίσημη καταγγελία προς τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η ΟΧΕ έλαβε επίσημη καταγγελία, την οποία στη συνέχεια αγνόησε, δεν διερεύνησε ή έθεσε στο αρχείο, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά», προσθέτει η ΟΧΕ.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«Με αφορμή τηλεοπτικό ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, το οποίο αφορά καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή αθλήτριας σε διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί παράνομη ή αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας στη διοργάνωση.

Η ΟΧΕ οφείλει να επισημάνει ότι τα αθλητικά σωματεία διαθέτουν διοικητική και αγωνιστική αυτοτέλεια. Η συγκρότηση των ομάδων, η επιλογή των αθλητριών που συμμετέχουν στις αποστολές, η παρουσία τους στον πάγκο και ο χρόνος χρησιμοποίησής τους στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και της τεχνικής ηγεσίας κάθε σωματείου. Η Ομοσπονδία δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε αυτές τις εσωτερικές επιλογές, εφόσον τηρούνται η αθλητική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί.

Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εσωτερικών αγωνιστικών επιλογών με υποκειμενικά ή ηθικά κριτήρια δεν μπορεί να υποκαθιστά την εφαρμογή των θεσπισμένων κανονισμών ούτε να αποτελεί από μόνη της βάση για την απόδοση ευθυνών στην Ομοσπονδία.

Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διακρίσεις και τα προβλεπόμενα ευεργετήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η σχετική διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις, τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν.

Παράλληλα, για την πληρέστερη αποτύπωση των γεγονότων, επισημαίνεται ότι είχαν προηγηθεί 14 αιτήματα μεταγραφών αθλητριών του συγκεκριμένου σωματείου, μετά τη μετακίνηση του προπονητή τους σε άλλη ομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Τα σχετικά αιτήματα εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και δεν εγκρίθηκαν.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποτελεί στοιχείο που μπορεί να συνεκτιμηθεί για την πληρέστερη κατανόηση της υπόθεσης, χωρίς αυτό να προδικάζει την ουσία ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε καταγγελίας.

Η ΟΧΕ σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε αθλητή, γονέα ή παράγοντα να προβαίνει σε καταγγελίες και αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας ή των κανονισμών της.

Ωστόσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ουδέποτε υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία αυτοτελής επίσημη καταγγελία για την εν λόγω υπόθεση. Η μοναδική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβανόταν σε υπόμνημα που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της ΟΧΕ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων αθλητριών για την αποδέσμευσή τους από το σωματείο και τη μετακίνησή τους σε άλλο.

Η σχετική αναφορά προβλήθηκε ως ένα από τα επιχειρήματα για την αιτιολόγηση των συγκεκριμένων αιτημάτων και όχι ως αυτοτελής καταγγελία με αίτημα τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης. Κατά συνέπεια, η αναφορά αυτή, ενταγμένη σε διαδικασία διαφορετικού αντικειμένου και σκοπού, δεν μπορεί να εξομοιώνεται αυτομάτως με επίσημη καταγγελία προς τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η ΟΧΕ έλαβε επίσημη καταγγελία, την οποία στη συνέχεια αγνόησε, δεν διερεύνησε ή έθεσε στο αρχείο, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά.

Με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιογραφικό έργο και στον θεσμικό ρόλο της ενημέρωσης, θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα ήταν σκόπιμο να είχε ζητηθεί και να είχε παρουσιαστεί η θέση της Ομοσπονδίας πριν από τη δημοσιοποίηση ισχυρισμών που αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τις ενέργειες και την αξιοπιστία της. Η παράθεση της άποψης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στον κατάλληλο χρόνο συμβάλλει στην πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωση του κοινού και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για το ίδιο το ρεπορτάζ.

Η στοχοποίηση της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της, δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις και δεν συμβάλλει στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της αξιοπιστίας του αθλήματος, στη διαφάνεια, στην ισονομία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των αθλητών και αθλητριών».

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Δεν έκανε χρήση των μορίων

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είπε πως η κόρη του δεν έκανε χρήση των μορίων από την ομάδα χάντμπολ, ενώ διέψευσε τα όσα αναφέρθηκαν περί χρηματοδότησης του συλλόγου.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.