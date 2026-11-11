Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.

«Μια Γυναίκα», νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Η Εύα βουλιάζει στις τύψεις της, ο Μάρκος προσπαθεί να αλλάξει ζωή, ο Κυριάκος στηρίζει τη Μαρίνα.

Ο Κωστής, προσπαθεί να στηρίξει την Ελισάβετ που χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της με τα ανοιχτά μέτωπα Μαρίνας και Εύας. Η Μαρίνα φοβάται για την έκβαση της υγείας της, ενώ ο Μάρκος δηλώνει παρών και προσπαθεί να την πλησιάσει περισσότερο.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Γυναίκα»

Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για τον Νίκο και ξαναπιάνει δουλειά στο διαμέρισμα sex call. Ωστόσο, υπόσχεται στους γονείς της ότι είναι έτοιμη για μια νέα αρχή.

Ο Γιάννης εξομολογείται στη Μαρίνα τα προβλήματά του με την Ξένια, ενώ η Μαρίνα ζητά βοήθεια απ’ τον Κωστή στο θέμα των παιδιών. Η Ξένια αισιοδοξεί για την καριέρα της στην Αμερική.

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{https://www.youtube.com/watch?v=NGn8gDQvf5I}

Ο Μάρκος συγκρούεται άλλη μια φορά έντονα με τον Αργύρη και φωτίζονται πικρά μυστικά. Ο Κυριάκος στηρίζει την Μαρίνα και της υπόσχεται πως όλα θα πάνε καλά. Η Μαρίνα ωστόσο δέχεται αιφνίδια παρενόχληση απ’ τον Αντώνη.

Ο Κωστής φροντίζει τα παιδιά με αγάπη, αλλά η Χαρά φοβάται μαθαίνοντας πως εκεί ζει και η Εύα.

Η Ελισάβετ μαθαίνει απ’ τον Σταύρο για τον ανώνυμο φάκελο του Κωστή. Γυρίζει φορτισμένη στο σπίτι και αντικρίζει εμβρόντητη τα εγγόνια της.

Ο Μάρκος στο πλευρό της Μαρίνας

{https://www.youtube.com/watch?v=VSbAdUdzRZQ}

Ο Κωστής μαθαίνει για τον Νίκο

{https://www.youtube.com/watch?v=HPpR6_6X3R8}