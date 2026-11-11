Από τις «Τρεις Χάριτες» στις επιθεωρήσεις, το θέατρο, την τηλεόραση και τη σχέση της με τον πατέρα της.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, από την ημέρα που η Μίνα Αδαμάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Μίνα Αδαμάκη γεννήθηκε στον Βόλο το 1944 και φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν, μία απόφαση, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», έβρισκε αντίθετο τον πατέρα της.

Αργότερα συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο, μαθαίνοντας την τεχνική του κουκλοθέατρου, αλλά και της παντομίμας.

Το αφιέρωμα στη Μίνα Αδαμάκη

Με την τηλεόραση ασχολήθηκε για πρώτη φορά, περίπου το 1980, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ξεχώρισε μέσα από τους ρόλους σε τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές, όπως «Αστροφεγγιά», «Το δις εξαμαρτείν», «Εθνική Ελλάδος», «Κόκκινο δωμάτιο» και άλλες.

Σταθμός στην καριέρα της ήταν το σίριαλ «Οι τρεις Χάριτες», όπου ενσάρκωνε τον ρόλο της «Ειρήνης Χαρίτου» και προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1990. Στο πλευρό της τότε, βρέθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου και η Νένα Μεντή. Στη σειρά επίσης πρωταγωνιστούσαν η Άννα Κυριακού, Άννα Κουρή και ο Μιχάλης Ρέππας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και επιθεωρήσεις, με το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι να πραγματοποιείται όταν ακόμη ήταν φοιτήτρια του Θεάτρου Τέχνης.

Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την απώλειά της, προβλήθηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα μέσα από την εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μερικές από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις και ερμηνείες της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsg3dm3gem9?integrationId=40599y14juihe6ly}