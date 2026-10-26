Δεκαοκτώ ντοκυμαντέρ για το έπος του ’40, την Εθνική Αντίσταση και τις ανθρώπινες ιστορίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Magenta History, το μοναδικό ελληνικό κανάλι αφιερωμένο στην ιστορία, τον πολιτισμό, τις προσωπικότητες και τις παραδόσεις της Ελλάδας, τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με ένα ολοήμερο αφιέρωμα ανήμερα της επετείου του «ΌΧΙ». Από τις 8:00 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, θα προβληθούν 18 ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν γεγονότα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στις δυνάμεις κατοχής και τις ανθρώπινες ιστορίες που σημάδεψαν μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ξεχωρίζουν στο αφιέρωμα

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ που αναβιώνουν γεγονότα, αγωνιστές και ντοκουμέντα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν: «Ρωμανιώτες: Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων» (12:00), «Στα Φτερά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Προς Πόλεμον» (13:10), «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς: Κακόπετρος 28/8/1944» (14:10), «Τελευταία προσευχή» (16:00) και «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» (19:00). Το αφιέρωμα περιλαμβάνει, επίσης, επεισόδιο της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, αφιερωμένο στην ιταλική κατοχή στην Ελλάδα (18:00), καθώς και το τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Η μέρα που τελείωσε ο πόλεμος» (23:10).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρεμιέρα για το «Operation Star»

Ξεχωρίζει, επίσης, η πρεμιέρα της ταινίας «Operation Star» (21:00) σε σκηνοθεσία Βασίλη Τσικάρα, που αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός Έλληνα λοχαγού και ενός λοχία, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο σε ένα χωριό ενώ καταδιώκονται από τις γερμανικές δυνάμεις.

{https://youtu.be/nbLsmEyrwjU?si=HsLr0ngYNs7PPhwW}

Τα ντοκιμαντέρ του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμα και στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.