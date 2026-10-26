Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής περιόδου για τη LAMDA Development, κατά την οποία ο όμιλος ενίσχυσε τη θέση του στην αγορά ακινήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την αλλαγή ηγεσίας επισημοποίησε η LAMDA Development, ανακοινώνοντας ότι ο Οδυσσέας Αθανασίου ολοκληρώνει τη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από συνολικά 21 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως διάδοχό του την Εύη Κωστάκη, στέλεχος με διεθνή εμπειρία άνω των 25 ετών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η νέα CEO έχει διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στη χρηματοοικονομική διοίκηση, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη διαχείριση κεφαλαίων και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής περιόδου για τη LAMDA, κατά την οποία ο όμιλος ενίσχυσε τη θέση του στην αγορά ακινήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη διάρκεια της διοίκησής του, το ενεργητικό της εταιρείας πενταπλασιάστηκε, προσεγγίζοντας τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού τετραπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 1,5 δισ. ευρώ. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξασφάλιση και προώθηση της επένδυσης στο Ελληνικό, παρά τις σημαντικές θεσμικές, αδειοδοτικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου θα παραμείνει στο επιχειρηματικό περιβάλλον του ομίλου, αναλαμβάνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings, με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

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Στην προσφορά του απερχόμενου επικεφαλής αναφέρθηκε ο Σπύρος Λάτσης, τονίζοντας ότι «ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα».

Όπως επισήμανε, η ηγεσία του κάλυψε ιδιαίτερα απαιτητικές περιόδους, από τη χρηματοπιστωτική κρίση μέχρι την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο, εκτιμώντας ότι η διεθνής εμπειρία της θα συμβάλει στην επόμενη αναπτυξιακή φάση της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανος Κοτσώλης, ευχαρίστησε τον Οδυσσέα Αθανασίου για την πολυετή προσφορά του και καλωσόρισε τη νέα επικεφαλής.

Σε προσωπικό τόνο, ο Οδυσσέας Αθανασίου χαρακτήρισε την πορεία του στη LAMDA «αποστολή ζωής», υπογραμμίζοντας ότι το Ελληνικό πέρασε πλέον από την υπόσχεση στην υλοποίηση.

Επισήμανε ακόμη ότι διατηρεί ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας, γεγονός που αποτυπώνεται στην απόφασή του να διατηρήσει τη μετοχική του συμμετοχή.

Η Εύη Κωστάκη, από την πλευρά της, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την τήρηση των δεσμεύσεων προς πελάτες, Ελληνική Πολιτεία και τοπικές κοινωνίες, καθώς και την ενίσχυση των εσόδων από εμπορικά κέντρα και μαρίνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ελληνικό, σημειώνοντας ότι το έργο περνά σταδιακά στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η νέα επικεφαλής υπογράμμισε επίσης τη σημασία της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας και της διατήρησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.