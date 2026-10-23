Ως επικρατέστερη διάδοχός του εμφανίζεται η Ευαγγελία Κωστάκη, στέλεχος με πολυετή διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Lamda Development φέρεται να δρομολογείται, με τις πληροφορίες της αγοράς να συγκλίνουν στην αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια σημαντική διοικητική εξέλιξη για την εταιρεία που έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό.

Ποια εμφανίζεται ως επικρατέστερη διάδοχος

Ως επικρατέστερη διάδοχός του εμφανίζεται η Ευαγγελία Κωστάκη, στέλεχος με πολυετή διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Η ίδια προέρχεται από την ελβετική τράπεζα Julius Baer, όπου κατείχε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας από το 2022 μέχρι πρόσφατα.

Η ενδεχόμενη τοποθέτησή της στην ηγεσία της Lamda Development θα σηματοδοτούσε την ανάληψη της διοίκησης από ένα στέλεχος με ισχυρό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η υλοποίηση του Ελληνικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον όμιλο.

Πριν από τη θητεία της στην Julius Baer, η Ευαγγελία Κωστάκη είχε διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία σε ελληνικούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2013 διετέλεσε διευθύντρια εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα.

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Στο επαγγελματικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται επίσης θέσεις στις Beltest Shipping, Eurobank EFG, Webster Financial Advisors, Morgan Stanley Asset Management και Merrill Lynch Investment Managers, με παρουσία στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη και στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Titan America, θυγατρικής του ελληνικού ομίλου ΤΙΤΑΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο επίκεντρο η επένδυση στο Ελληνικό

Η πιθανή αλλαγή διοίκησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της επένδυσης στο Ελληνικό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Lamda Development.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου ή την επιλογή της διαδόχου του. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις σχετικές εταιρικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.