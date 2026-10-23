Η υποχώρηση της ζήτησης που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο συνεχίζεται και τον Οκτώβριο.

Φρένο στην κατανάλωση καυσίμων βάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι υψηλές τιμές στην αντλία περιορίζουν τις μετακινήσεις και επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η υποχώρηση της ζήτησης που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο συνεχίζεται και τον Οκτώβριο, ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν μικρότερες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, παρά τις επιδοτήσεις.

Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 3,8% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενη στους 195.000 τόνους. Αντίστοιχα, η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης υποχώρησε κατά 3,6%, στους 263.000 τόνους, αποτυπώνοντας την πίεση που ασκεί η ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις.

Μεγαλύτερη πτώση, κατά 20%, σημειώθηκε στα ναυτιλιακά καύσιμα, με την κατανάλωση στους 114.000 τόνους, ενώ το μαζούτ ενισχύθηκε κατά 7,8%. Αντίθετα, τα αεροπορικά καύσιμα κατέγραψαν αύξηση 1,7%, στους 234.000 τόνους, λόγω της ισχυρής ταξιδιωτικής κίνησης.

Στα ύψη οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες στη βενζίνη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat της 19ης Οκτωβρίου, η τιμή διαμορφώνεται στα 2,191 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στην πέμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η υψηλή φορολογία, καθώς η τιμή προ φόρων βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή των 1,563 ευρώ το λίτρο παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1,739 ευρώ.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στη θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,560 ευρώ το λίτρο, σχεδόν 40% ακριβότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι αρχικές παραγγελίες έχουν περιοριστεί στα 600-700 λίτρα, έναντι 900-1.000 λίτρων πέρυσι, ενώ αυξάνονται οι αγορές με πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια ενισχύουν τις ανησυχίες για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα.