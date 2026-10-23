Η άνοδος των τιμών προκαλεί ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ακριβότερα καύσιμα και αυξημένο κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Άνοδο καταγράφουν την Παρασκευή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 113 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το πετρέλαιο Μπρεντ βρίσκεται στις πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής στα 113,17 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 4 Μαΐου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο στα 100 δολάρια.

Στο επίκεντρο τα σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Η νέα αναταραχή στις αγορές συνδέεται με πληροφορίες ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται στρατιωτική επιχείρηση μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε την ανησυχία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται κάποια εξέλιξη σχετικά με το Ιράν, χωρίς να αποσαφηνίσει τη μορφή ή τον χρόνο πιθανής παρέμβασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανησυχία στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μη απαραίτητου κυβερνητικού προσωπικού και των οικογενειών του από τη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας της αύξησης των επιθέσεων των Χούθι.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Νταμάμ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν οκτώ.

Την ίδια στιγμή, η σαουδαραβική πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο ζήτησε από εργαζομένους να εγκαταλείψουν τα κεντρικά γραφεία της στο Νταχράν και να εργαστούν εξ αποστάσεως, καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε επιθέσεις.

Φόβοι για πληθωρισμό και νέες ανατιμήσεις

Η άνοδος των τιμών προκαλεί ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ακριβότερα καύσιμα και αυξημένο κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι ηπιότερες σε σύγκριση με προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, καθώς τα νοικοκυριά εμφανίζονται λιγότερο εξαρτημένα από τις δαπάνες καυσίμων.

Παρά τη σχετική ανθεκτικότητα, η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων, ιδιαίτερα εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρεάσουν την παραγωγή ή τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.