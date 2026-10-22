Η συσκευή που κερδίζει έδαφος είναι ο πολυλειτουργικός φούρνος πάγκου, ο οποίος συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες σε μία συσκευή.

Για σαράντα χρόνια, αποτελεί μία από τις πιο αυτονόητες συσκευές στην αμερικανική κουζίνα: μια κούπα καφέ, το φαγητό που περίσσεψε από την προηγούμενη ημέρα, ποπ κορν, κατεψυγμένα λαχανικά. Ωστόσο, όλο και περισσότερες κουζίνες σχεδιάζονται πλέον χωρίς φούρνο μικροκυμάτων ή με μια συσκευή που δεν είναι πια ένας συμβατικός φούρνος μικροκυμάτων. Δείτε ποια συσκευή παίρνει τη θέση του και γιατί.

Γιατί ο φούρνος μικροκυμάτων χάνει έδαφος

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι γρήγορος, αλλά ποτέ δεν ήταν κατάλληλος για τα πάντα. Ζεσταίνει το φαγητό ανομοιόμορφα, αφήνει κρύα σημεία στο κέντρο του πιάτου, κάνει το ψωμί να αποκτά ελαστική υφή και τις τηγανητές πατάτες να μαλακώνουν.

Παράλληλα, στο διαδίκτυο εξακολουθούν να κυκλοφορούν παλαιότεροι φόβοι σχετικά με την ακτινοβολία του, οι οποίοι δεν έχουν επιστημονική βάση. Όπως επισημαίνει το El Español, επικαλούμενο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, η σωστή χρήση ενός φούρνου μικροκυμάτων δεν ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

Οι πραγματικοί λόγοι πίσω από την αλλαγή είναι διαφορετικοί και σχετίζονται με την υφή του φαγητού, τον διαθέσιμο χώρο και την πολυχρηστικότητα των συσκευών.

Οι σχεδιαστές κουζινών επανεξετάζουν, επίσης, την επιλογή του μεγάλου φούρνου μικροκυμάτων που τοποθετείται πάνω από την εστία. Η συγκεκριμένη λύση περιορίζει την ορατότητα, βρίσκεται συχνά σε υπερβολικά μεγάλο ύψος για αρκετούς χρήστες και ανταγωνίζεται τον απορροφητήρα για τον διαθέσιμο χώρο.

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Η συσκευή που παίρνει τη θέση του

Η συσκευή που κερδίζει έδαφος είναι ο πολυλειτουργικός φούρνος πάγκου, ο οποίος συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες σε μία συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο.

Μεταξύ άλλων, μπορεί να διαθέτει:

Λειτουργία μικροκυμάτων, για γρήγορη θέρμανση, στα μοντέλα που την περιλαμβάνουν.

Θερμό αέρα και λειτουργία air fryer, για τραγανό και ροδοψημένο φαγητό.

Ατμό, για το ζέσταμα φαγητών που περίσσεψαν, όπως ρύζι ή ζυμαρικά, χωρίς να στεγνώνουν.

Γκριλ και φρυγάνισμα, για μικρά γεύματα, χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο μεγάλος φούρνος.

Έτσι, η πίτσα που ζεσταίνεται ξανά μπορεί να αποκτήσει τραγανή βάση αντί να γίνει μαλακή και λαστιχωτή, ενώ το ρύζι της προηγούμενης ημέρας διατηρεί την υγρασία του.

Μία συσκευή μπορεί να αντικαταστήσει τον φούρνο μικροκυμάτων, έναν μικρό φούρνο πάγκου και, σε αρκετές περιπτώσεις, το air fryer. Πρόκειται για την ίδια λογική που συναντάμε και σε άλλες νέες συσκευές οι οποίες επιχειρούν να αντικαταστήσουν την κλασική φριτέζα αέρος.

Αξίζει να αποχωριστείτε τον φούρνο μικροκυμάτων;

Η απάντηση δεν είναι απαραίτητα καταφατική. Για να ζεστάνει κανείς ένα φλιτζάνι νερό, να ετοιμάσει ποπ κορν ή να ξεπαγώσει γρήγορα ένα τρόφιμο, ο φούρνος μικροκυμάτων εξακολουθεί να είναι δύσκολο να ξεπεραστεί σε ταχύτητα. Παράλληλα, καταναλώνει σχετικά λίγη ενέργεια όταν χρησιμοποιείται για μικρές ποσότητες.

Αντίθετα, ένας πολυλειτουργικός φούρνος μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ένα απλό ζέσταμα και συνήθως κοστίζει ακριβότερα, με τις τιμές να φτάνουν συχνά αρκετές εκατοντάδες δολάρια.

Η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού:

Αν ζεσταίνετε κυρίως ροφήματα και φαγητό που περίσσεψε: Ο φούρνος μικροκυμάτων εξακολουθεί να σας εξυπηρετεί.

Αν μαγειρεύετε συχνά μικρά γεύματα ή θέλετε να ξαναζεσταίνετε τηγανητά και ψητά διατηρώντας την τραγανή υφή τους: Ένας πολυλειτουργικός φούρνος μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμος.

Αν έχετε περιορισμένο χώρο στον πάγκο: Αξίζει να εξετάσετε αν μία συσκευή που συνδυάζει πολλές λειτουργίες μπορεί να αντικαταστήσει περισσότερες από μία μικροσυσκευές.

Αν ανακαινίζετε την κουζίνα σας: Είναι η κατάλληλη στιγμή να αποφασίσετε πού θα τοποθετηθεί ο φούρνος, αντί να επιλέξετε αυτόματα τη θέση πάνω από την εστία.

Τι πρέπει να προσέχετε για την ασφάλεια

Όποια συσκευή κι αν επιλέξετε, είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω της, ώστε να αποβάλλεται σωστά η θερμότητα. Επίσης, πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα τοίχου και όχι μέσω καλωδίου επέκτασης.

Η σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις συσκευές κουζίνας, καθώς ορισμένες από αυτές δεν πρέπει να συνδέονται σε πολύπριζα λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ισχύος.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν εξαφανίζεται

Παρά τη νέα τάση, ο φούρνος μικροκυμάτων δεν αναμένεται να εξαφανιστεί σύντομα από τα αμερικανικά νοικοκυριά. Παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες οικιακές συσκευές στη χώρα.

Η αλλαγή είναι πιο εμφανής στις νέες κουζίνες και σε εκείνες που ανακαινίζονται. Ωστόσο, σε πολλά σπίτια οι δύο συσκευές αναμένεται να συνυπάρχουν, καθώς εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες.

Το μυστικό βρίσκεται σε μία συσκευή που μπορεί να μαγειρεύει στον ατμό, να ψήνει μέχρι να γίνει τραγανό το φαγητό και να ζεσταίνει αποτελεσματικά τα γεύματα.

πηγή: thecoolist