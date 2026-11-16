Η εξοικονόμηση χώρου, η πολυλειτουργικότητα και η αποδοτικότερη διαχείριση της οικιακής ενέργειας αναδιαμορφώνουν ριζικά τον εξοπλισμό της σύγχρονης κουζίνας.

Ο φούρνος μικροκυμάτων που δεσπόζει στους πάγκους εδώ και σαράντα χρόνια παραμερίζεται αθόρυβα - και όχι εξαιτίας των παλιών φόβων περί ακτινοβολίας. Όλο και περισσότερες κουζίνες σχεδιάζονται πλέον χωρίς αυτόν ή εξοπλίζονται με μια συσκευή που ζεσταίνει, κάνει τραγανό «τηγάνισμα» και μαγειρεύει στον ατμό, όλα σε ένα κουτί.

Γιατί ο φούρνος μικροκυμάτων χάνει έδαφος

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι γρήγορος, αλλά ποτέ δεν ήταν καλός σε όλα. Ζεσταίνει ανομοιόμορφα, αφήνει κρύα σημεία στο κέντρο του πιάτου, κάνει το ψωμί λαστιχένιο και τις τηγανητές πατάτες μαλακές και πανιασμένες. Στο διαδίκτυο εξακολουθεί επίσης να συνοδεύεται από παλιούς φόβους σχετικά με την ακτινοβολία, οι οποίοι ωστόσο είναι αβάσιμοι.

Όπως υπενθυμίζει η ισπανική εφημερίδα El Español, επικαλούμενη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, ένας φούρνος μικροκυμάτων που χρησιμοποιείται σωστά δεν ενέχει κανέναν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Οι πραγματικοί λόγοι της αλλαγής βρίσκονται αλλού: στην υφή του φαγητού, την εξοικονόμηση χώρου και την ευελιξία.

Παράλληλα, οι σχεδιαστές κουζινών επανεξετάζουν τους ογκώδεις φούρνους μικροκυμάτων που τοποθετούνται πάνω από τις εστίες (over-the-range), καθώς περιορίζουν την ορατότητα, βρίσκονται υπερβολικά ψηλά για πολλούς χρήστες και ανταγωνίζονται σε χώρο τον απορροφητήρα.

Ο αντικαταστάτης: Ο επιτραπέζιος πολυφούρνος

Η συσκευή που παίρνει τη θέση του είναι ο επιτραπέζιος πολυφούρνος συνδυαστικού μαγειρέματος. Ανάλογα με το μοντέλο, συγκεντρώνει πολλές διαφορετικές λειτουργίες σε μία μόνο συσκευή:

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Λειτουργία μικροκυμάτων για ταχύτητα, στα μοντέλα που τη διατηρούν.

Ψήσιμο με θερμό αέρα και air fry για τραγανό, χρυσαφένιο αποτέλεσμα.

Λειτουργία ατμού για το ζέσταμα περισσευμάτων, ρυζιού ή ζυμαρικών χωρίς να ξεραίνονται.

Γκριλ και φρυγάνισμα για μικρές μερίδες, χωρίς να χρειάζεται να προθερμανθεί ο μεγάλος φούρνος της κουζίνας.

Η ξαναζεσταμένη πίτσα βγαίνει τραγανή αντί για λαστιχένια, το χθεσινό ρύζι παραμένει αφράτο και ζουμερό, ενώ μία συσκευή αντικαθιστά ταυτόχρονα τον φούρνο μικροκυμάτων, το φουρνάκι-τοστιέρα και συχνά τη φριτέζα αέρος (air fryer).

Πρέπει να ξεφορτωθείτε τον δικό σας;

Όχι απαραίτητα. Για ένα φλιτζάνι νερό, μια σακούλα ποπ κορν ή μια βιαστική απόψυξη, ο φούρνος μικροκυμάτων παραμένει αξεπέραστος σε ταχύτητα, ενώ καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια για μικρές ποσότητες. Ένας πολυφούρνος είναι πιο αργός στο απλό ζέσταμα και κοστίζει ακριβότερα - συχνά αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τον τρόπο που μαγειρεύετε:

Αν ζεσταίνετε κυρίως ροφήματα και έτοιμα φαγητά: Κρατήστε τον φούρνο μικροκυμάτων.

Αν μαγειρεύετε συχνά μικρά γεύματα, ζεσταίνετε τηγανητά ή ψητά φαγητά ή έχετε περιορισμένο χώρο στον πάγκο: Ένα μοντέλο combi έχει απόλυτο νόημα.

Πρώτα η ασφάλεια

Όποια συσκευή κι αν επιλέξετε, κάθε επιτραπέζια συσκευή μαγειρέματος χρειάζεται επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω της για την απαγωγή της θερμότητας, ενώ πρέπει να συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου και ποτέ σε μπαλαντέζα ή πολύπριζο.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από τα σπίτια σύντομα, καθώς παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες οικιακές συσκευές. Η στροφή προς τους πολυφούρνους είναι πραγματική στις νέες και ανακαινισμένες κουζίνες, ωστόσο για πολλά νοικοκυριά ο φούρνος μικροκυμάτων και ο πολυφούρνος combi θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα.

Πηγή: The Coolist