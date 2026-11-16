Για την ταινια «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».

Οι ταινίες Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα της Ζακλίν Λέντζου, Ντούα της Μπλέρτα Μπασόλι και Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των τριών διαγωνιστικών τμημάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Arrivals, Meet the Neighbors+ και >>Film Forward.

Η τελετή απονομής των βραβείων της 67ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη Γ΄.

Συνολικά, επτά ελληνικές ταινίες απέσπασαν 22 βραβεία και διακρίσεις.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία: Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα, της Ζακλίν Λέντζου.

{https://youtu.be/wMj3CSXTEkM?si=YjdBtQjDkwfKEr5u}



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Αυτή η τολμηρή ταινία μάς συγκίνησε βαθιά με την τρυφερότητα με την οποία προσεγγίζει την εφηβεία, τους κλυδωνισμούς της και τη λαχτάρα της να γίνει ορατή και να αγαπηθεί.

Η Ζακλίν Λέντζου συνυφαίνει με μεγάλη ελευθερία το καθημερινό με το υπερβατικό, δημιουργώντας μια κινηματογραφική γλώσσα που ανακτά όλες τις δυνατότητες μιας ζωής που διακόπηκε πρόωρα, και δίνει μορφή στους δεσμούς που παραμένουν ζωντανοί πέρα από τον θάνατο.

Το βραβείο παρέλαβε η Ζακλίν Λέντζου. «Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνω πρόβες όσο δουλεύω και δεν ετοιμάζω λόγους. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην κλάψω, όπως στην Βενετία αλλά απ’ ότι φαίνεται τα δάκρια έρχονται, κι αν συμβεί αυτό, θα τα αφήσω να κυλήσουν ελεύθερα, όπως και την Εβίτα, την άφησα ελεύθερη να μας δείξει αυτό που είναι.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μου, είναι η πόλη της μητέρας μου και αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο σε εκείνη. Γνώρισα τον Θόδωρο Αγγελόπουλο όταν ήμουν μικρή και είχα έρθει με τον μπαμπά μου στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχω ένα βραβείο με το όνομά του στα χέρια μου που τρέμουν.

Για να μην μακρυγορώ, η ταινία προτρέπει, όπως και ο David Byrne “feet on the ground, head in the sky”, να έχουμε την προσοχή μας στο εδώ και τώρα, αλλά σκέψη και βλέμμα στο επέκεινα, στον ουρανό. Σας ευχαριστώ».