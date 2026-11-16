«Έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο.

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στα «Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

«Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκει - αυτοί οι αγώνες είναι συνολικά για τη Δημοκρατία μας - ο οποίος αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στη χώρα και πλέον να έχουμε την πιο στέρεη Δημοκρατία από ποτέ», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε στη συνέχεια για το αν θα γίνει κάποια σύσταση στον υπουργό Υγείας, δήλωσε: «Έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Υποψήφιος και με τη «βούλα» του Μαξίμου ο Τσαβδαρίδης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα είναι κανονικά υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία. Ο Γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε πει τις προάλλες, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, πως «δεν υπάρχει θέμα υποψηφιότητας» του πρώην πλέον υφυπουργού Ανάπτυξης, ωστόσο ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε στην υποψηφιότητα του και τη «σφραγίδα» του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ζήτημα, απαντώντας: «Ο κ. Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε γιατί ενόσω ήταν υφυπουργός έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό. Είχα παρακαλέσει να γίνει σεβαστό ότι υπάρχει και ένα παιδί. Παραιτήθηκε, έγινε δεκτή η παραίτησή του και από εκεί και πέρα θα κριθεί από τους πολίτες. Ναι, θα είναι υποψήφιος».

«Έγινε θεσμική ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη»

«Δεν γνωρίζω για κάποια άλλη ενημέρωση από το υπουργείο εξωτερικών. Αποδείχθηκε συνεπές. Έγινε θεσμική και πλήρης ενημέρωση από τον υπουργό εξωτερικών», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχετικά με το άρθρο του κ. Ροζάκη και αν ήταν «χαστούκι» για τον κ. Γεραπετρίτη, ανέφερε πως «αυτή η ανάγνωση είναι εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα».

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«Βολές» κατά του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε μία σειρά από ψηφοφορίες στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι για τα μέτρα της ΔΕΘ ο ίδιος κρατάει ως περισσότερο σημαντικό ότι υπερψηφίστηκαν αρκετά και από την αξιωματική αντιπολίτευση. «Βέβαια υπάρχει αντίφαση. Αυτά τα μέτρα που υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ έχουν κόστος 1,27 δισ. ευρώ. Όσα άλλα προτείνει έχουν επιπλέον κόστος, άρα θα πρέπει να πάρουμε επιπλέον φόρους ή να αφαιρεθούν κάποια από αυτά που ψηφίστηκαν», σημείωσε ενώ είπε πως το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πρόσβασης των νέων έως 15 ετών στα social media θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Επίσης χαρακτήρισε πολύ λυπηρή τη στάση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Δουδωνή στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών.

«Εδώ μιλάμε για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μια κρίσιμη αρχή η οποία θα έχει ενεργό συμμετοχή και στο νέο νομοσχέδιο για τις πλατφόρμες και εργαζόμενους αλλά και για την προστασία των ανηλίκων. Πριν από κάποιους μήνες επειδή η αρχή αυτή είναι ακέφαλη – έχει λήξει η θητεία του προέδρου από το καλοκαίρι του 2022 – το 2025 παραιτήθηκε ο κ. Μενουδάκος και άρα δεν υπάρχει και πρόεδρος. Τον Απρίλιο που πέρασε προσπαθώντας να βρούμε τα 3/5 της διάσκεψης των προέδρων, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ για δύο αρχές, τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ήταν δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να προχωρήσει μόνο το ½ αυτής της συμφωνίας, αντιπροτείνοντας τον καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη. Κατέληξε η διαδικασία στο κενό. Επανερχόμαστε προτάσσοντας την ανεξάρτητη αρχή της ΑΑΠΔ και παίρνουμε μια αντιπρόταση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ για άλλη αρχή και την προτείνουμε για την ΑΑΠΔ. Αντί να συμφωνήσουν, την τινάζουν στον αέρα απέχοντας. Αυτή είναι συμπεριφορά κόμματος διαμαρτυρίας και όχι κόμματος εξουσίας», πρόσθεσε.

Για την ανακοίνωση ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ κρούει ανοικτές θύρες. Επισήμανε ότι την ίδια ημέρα με πρωτοβουλία του Μανώλη Κεφαλογιάννη η Επιτροπή προχώρησε σε καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου. «Με παρέμβασή του μίλησε στην τουρκική εθνοσυνέλευση και ο μόνος που μετείχε στην Άγκυρα. Μόλις επέστρεψε, ενημέρωσε τον κ. Βέμπερ», συμπλήρωσε.

Για το δημοσίευμα για τον Λιάκο

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα εφημερίδας για τον κ. Λιάκο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υφυπουργός έκανε ανάρτηση που απαντάει. «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν έχει την οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την αδερφή του. Αυτό τα λύνει όλα. Απαντάει επίσης για το κτίριο ότι είναι συστέγαση αλλά σε διαφορετικό όροφο. Και εκεί είναι εντελώς διακριτές δραστηριότητες. Ως προς το θέμα Λιάκου η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και απλά βρίσκεται στο ίδιο κτίριο σε διαφορετικό όροφο», σημείωσε και τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο».

Για ΑΑΔΕ, Πιτσιλή και Τσάφο

Σχετικά με δημοσίευμα στο documento για την ΑΑΔΕ και τον κ. Πιτσιλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως κάθε ανάθεση που κάνει κάποια ανεξάρτητη αρχή περνάει από έλεγχο νομιμότητας. «Η ΑΑΔΕ είναι μια αρχή η οποία έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει ανέβει επίπεδο. Αν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό που δεν βλέπω κάτι τέτοιο, θα υπάρχει απάντηση από την Αρχή», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα για τον κ. Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως ο υφυπουργός απάντησε και σημείωσε πως όλα αυτά προκύπτουν από το πόθεν έσχες του. «Κατηγορηματικά όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον κ. Τσάφο», πρόσθεσε.

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