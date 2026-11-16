Η επιστήμη εξηγεί τι καθορίζει την απόχρωση του κελύφους και ποια χαρακτηριστικά αξίζει να λαμβάνουμε υπόψη όταν αγοράζουμε αυγά.

Το χρώμα του κελύφους αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς διαφορές ανάμεσα στα αυγά που βρίσκουμε στην αγορά. Ορισμένοι καταναλωτές προτιμούν τα καφέ αυγά, θεωρώντας ότι είναι πιο θρεπτικά, ενώ άλλοι επιλέγουν τα λευκά, είτε λόγω της χαμηλότερης τιμής τους είτε λόγω της εμφάνισής τους.

Υπάρχει, όμως, πραγματική διαφορά μεταξύ των δύο;

Η επιστήμη εξηγεί τι καθορίζει την απόχρωση του κελύφους και ποια χαρακτηριστικά αξίζει να λαμβάνουμε υπόψη όταν αγοράζουμε αυγά.

Γιατί έχουν διαφορετικό χρώμα

Το χρώμα του κελύφους καθορίζεται κυρίως από τη γενετική και τη φυλή της κότας που γεννά το αυγό. Δεν συνδέεται με τη διατροφή του πτηνού ούτε αποτελεί ένδειξη για την ποιότητα του προϊόντος.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τον οργανισμό InfoAlimentos, τα αυγά αρχίζουν να σχηματίζονται με λευκό κέλυφος. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξής του, ωστόσο, ενδέχεται να προστίθενται διαφορετικές χρωστικές ουσίες. Στην περίπτωση των καφέ αυγών, καθοριστικό ρόλο παίζει η πρωτοπορφυρίνη, μια χρωστική που εναποτίθεται στο τελικό στάδιο σχηματισμού του κελύφους και του προσδίδει τη χαρακτηριστική καστανή απόχρωση.

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Ανάμεσα στις φυλές ορνίθων που γεννούν αυγά με λευκό κέλυφος συγκαταλέγεται η Leghorn. Αντίθετα, οι φυλές Negra INTA, Rubia INTA και Rhode Island Red παράγουν αυγά με καφέ κέλυφος.

Είναι τα καφέ αυγά πιο θρεπτικά από τα λευκά;

Το χρώμα του κελύφους δεν καθορίζει τη διατροφική αξία του αυγού. Τόσο τα λευκά όσο και τα καφέ αυγά αποτελούν πηγές πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, λιπαρών, βιταμινών και μετάλλων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA), δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών μεταξύ των λευκών και των καφέ αυγών.

Η αντίληψη ότι τα καφέ αυγά είναι πιο υγιεινά δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Η εμφάνισή τους μπορεί να διαφέρει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιέχουν περισσότερες πρωτεΐνες, βιταμίνες ή μέταλλα.

Με άλλα λόγια, το χρώμα του κελύφους δεν αποτελεί κριτήριο διατροφικής υπεροχής.

Με πληροφορίες από cronista.com