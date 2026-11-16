Η μέθοδος παρασκευής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγιεινή ενός πιάτου με αυγά.

Τα αυγά αποτελούν μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές για το πρωινό, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και σημαντικά αντιοξειδωτικά. Ωστόσο, ο τρόπος παρασκευής τους μπορεί να επηρεάσει τη συνολική διατροφική αξία του γεύματος, με το ερώτημα να παραμένει, ποιο είνα τελικά πιο υγιεινό;

Σύμφωνα με διατροφικά δεδομένα, το βραστό αυγό έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, κυρίως επειδή δεν απαιτεί την προσθήκη μαγειρικού λίπους και, κατά συνέπεια, έχει λιγότερες θερμίδες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ομελέτα αποτελεί λιγότερο υγιεινή επιλογή. Αντίθετα, οι διατροφικές της ιδιότητες μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με τις κατάλληλες επιλογές κατά την προετοιμασία.

Γιατί το βραστό αυγό θεωρείται ελαφρώς πιο υγιεινό

Το βασικό πλεονέκτημα του βραστού αυγού είναι ο τρόπος μαγειρέματος. Δεν χρειάζεται βούτυρο ή λάδι, ενώ η θερμιδική του αξία παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με μια ομελέτα που παρασκευάζεται με πρόσθετα λιπαρά.

Αντίθετα, πολλές συνταγές για ομελέτα περιλαμβάνουν βούτυρο, κρέμα γάλακτος ή αρκετή ποσότητα λαδιού, συστατικά που αυξάνουν τις θερμίδες και την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους προσπαθούν να ελέγξουν το βάρος τους ή ακολουθούν διατροφή με στόχο την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι να γίνει η ομελέτα πιο ισορροπημένη διατροφικά:

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Επιλέξτε ελαιόλαδο: Η χρήση ακόρεστων λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο, αντί για το βούτυρο μπορεί να περιορίσει την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών.

Προσθέστε λαχανικά: Το σπανάκι, τα μανιτάρια, οι ντομάτες, οι πιπεριές και τα κρεμμύδια ενισχύουν το γεύμα με φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Περιορίστε το λάδι: Ένα αντικολλητικό τηγάνι μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητα μαγειρικού λίπους που χρειάζεται για την παρασκευή της ομελέτας.

Πώς επηρεάζει το μαγείρεμα τη θρεπτική αξία των αυγών

Σε γενικές γραμμές, τα βραστά αυγά και η ομελέτα έχουν παρόμοια διατροφική σύσταση, εφόσον δεν προστίθενται επιπλέον λιπαρά ή άλλα συστατικά.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αυγά αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, ενώ περιέχουν σημαντικές βιταμίνες, όπως A, D, E και B12, καθώς και ριβοφλαβίνη, φυλλικό οξύ και χολίνη.

Παράλληλα, προσφέρουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο αντιοξειδωτικές ουσίες που συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των ματιών.

Ωστόσο, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι με το βράσιμο ενδέχεται να διατηρούν καλύτερα συγκεκριμένα ευαίσθητα στη θερμότητα θρεπτικά συστατικά, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, σε σύγκριση με τις μεθόδους μαγειρέματος που περιλαμβάνουν τηγάνισμα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του βραστού αυγού είναι ότι προσφέρει ευκολότερο έλεγχο της μερίδας. Καταναλώνεται συνήθως ως μία συγκεκριμένη μονάδα, ενώ στην ομελέτα ο αριθμός των αυγών, η ποσότητα του λαδιού και τα πρόσθετα υλικά μπορεί να διαφοροποιούν σημαντικά τη θερμιδική αξία του γεύματος.

Τι ισχύει για τη χοληστερόλη και την οξείδωσή της

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί όσους καταναλώνουν συχνά αυγά είναι η επίδρασή τους στη χοληστερόλη.

Οι σύγχρονες διατροφικές οδηγίες επιτρέπουν την ένταξη των αυγών σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο για τους περισσότερους ενήλικες. Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, ο τρόπος παρασκευής τους και κυρίως η ποσότητα των κορεσμένων λιπαρών που προστίθενται στο γεύμα.

Η χοληστερόλη που περιέχεται φυσικά στο αυγό δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά ανάλογα με το αν αυτό καταναλώνεται βραστό ή ως ομελέτα. Η συνολική ποιότητα της διατροφής και η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση των επιπέδων χοληστερόλης.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ζήτημα της οξείδωσης της χοληστερόλης. Η παρατεταμένη έκθεση τροφίμων που περιέχουν χοληστερόλη σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό ουσιών που ονομάζονται οξυστερόλες.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις έχουν συσχετιστεί σε έρευνες με φλεγμονώδεις διεργασίες και αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως η αθηροσκλήρωση και η στεφανιαία νόσος.

Το βράσιμο θεωρείται πιο ήπια μέθοδος μαγειρέματος, καθώς πραγματοποιείται σε υγρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά περίπου τους 100 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, το τηγάνισμα εκθέτει τα τρόφιμα σε υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τους 160-200 βαθμούς Κελσίου.

Έρευνες σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης δείχνουν ότι το βράσιμο μπορεί να περιορίζει τον σχηματισμό προϊόντων οξείδωσης της χοληστερόλης σε σύγκριση με μεθόδους μαγειρέματος σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι άμεσες συγκριτικές μελέτες ειδικά για τα αυγά παραμένουν περιορισμένες.

Τελικά, ποιο να επιλέξετε;

Το σφιχτά βρασμένο αυγό έχει ένα μικρό διατροφικό πλεονέκτημα, καθώς δεν απαιτεί πρόσθετα λιπαρά, διευκολύνει τον έλεγχο των θερμίδων και μαγειρεύεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε την ομελέτα από το πρωινό σας. Όταν παρασκευάζεται με λίγο ελαιόλαδο, χωρίς βούτυρο ή κρέμα γάλακτος και με την προσθήκη λαχανικών, μπορεί να αποτελέσει εξίσου θρεπτική επιλογή.

Πηγή: verywellhealt