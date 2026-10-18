Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ξεφλούδισμα είναι αν τα αυγά είναι φρέσκα.

Το βράσιμο των αυγών θεωρείται μία από τις πιο απλές διαδικασίες στην κουζίνα. Ωστόσο, το ξεφλούδισμά τους μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δύσκολο, ιδιαίτερα όταν το τσόφλι κολλάει στο ασπράδι και απομακρύνεται μαζί με κομμάτια του, καταστρέφοντας την εμφάνιση του αυγού.

Υπάρχουν, όμως, ορισμένα απλά κόλπα που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία ευκολότερη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και βοηθώντας το ασπράδι να παραμένει ακέραιο, όπως αναφέρει το healthstat. Από την επιλογή των αυγών μέχρι τον τρόπο βρασμού και την ψύξη τους, μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Γιατί ορισμένα αυγά ξεφλουδίζονται δυσκολότερα

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ξεφλούδισμα είναι η φρεσκάδα των αυγών. Τα πολύ φρέσκα αυγά συχνά ξεφλουδίζονται δυσκολότερα μετά το βράσιμο, καθώς το ασπράδι προσκολλάται περισσότερο στην εσωτερική μεμβράνη του κελύφους.

Για τον λόγο αυτό, τα αυγά που έχουν παραμείνει στο ψυγείο για περίπου μία εβδομάδα μπορεί να είναι ευκολότερα στο ξεφλούδισμα σε σύγκριση με εκείνα που έχουν μόλις αγοραστεί από τον παραγωγό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται αυγά αμφίβολης φρεσκάδας. Η σωστή συντήρηση και η τήρηση της ημερομηνίας ανάλωσης παραμένουν απαραίτητες για την ασφάλεια των τροφίμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έξι τρόποι για να ξεφλουδίζετε εύκολα τα βραστά αυγά

1. Επιλέξτε αυγά που δεν είναι υπερβολικά φρέσκα

Εάν σκοπεύετε να βράσετε αυγά και θέλετε να τα ξεφλουδίσετε χωρίς δυσκολία, προτιμήστε όσα έχουν συντηρηθεί σωστά για μερικές ημέρες, αντί για εκείνα που έχουν μόλις συλλεχθεί.

Η μικρή αυτή διαφορά μπορεί να βοηθήσει το τσόφλι να απομακρυνθεί ευκολότερα, χωρίς να αποκολλάται μαζί του μέρος του ασπραδιού.

2. Ξεκινήστε με νερό που βράζει

Μια μέθοδος που μπορεί να διευκολύνει το ξεφλούδισμα είναι να τοποθετήσετε προσεκτικά τα αυγά σε νερό που ήδη βράζει, αντί να ξεκινήσετε τη διαδικασία με κρύο νερό.

Σύμφωνα με την τεχνική που παρουσιάζεται στο δημοσίευμα του Dnews, τα αυγά παραμένουν αρχικά σε έντονο βρασμό για περίπου 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μαγειρεύονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, με σκεπασμένη την κατσαρόλα, για περίπου 10 λεπτά.

Ο χρόνος χρειάζεται να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος των αυγών και τον βαθμό βρασμού που επιθυμείτε.

3. Βάλτε τα αυγά αμέσως σε κρύο νερό

Μόλις ολοκληρωθεί το βράσιμο, απομακρύνετε το ζεστό νερό και μεταφέρετε τα αυγά σε κρύο νερό με παγάκια.

Αφήστε τα να κρυώσουν για περίπου 10-15 λεπτά. Η διαδικασία αυτή σταματά το μαγείρεμα και διευκολύνει τον χειρισμό τους κατά το ξεφλούδισμα.

Μπορείτε επίσης να χτυπήσετε απαλά τα αυγά μεταξύ τους ή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, ώστε να δημιουργηθούν μικρές ρωγμές στο τσόφλι.

4. Ξεφλουδίστε τα κάτω από τρεχούμενο νερό

Ένα ακόμη πρακτικό κόλπο είναι να αφαιρείτε το τσόφλι κάτω από μια ήπια ροή νερού βρύσης.

Το νερό περνά ανάμεσα στο κέλυφος και την επιφάνεια του ασπραδιού, διευκολύνοντας την απομάκρυνση των μικρών κομματιών. Για καλύτερο αποτέλεσμα, ξεκινήστε από το σημείο όπου υπάρχει ήδη μια ρωγμή και συνεχίστε σταδιακά γύρω από το αυγό.

5. Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι

Εάν το τσόφλι εξακολουθεί να κολλάει, ένα απλό κουτάλι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

Αφού αφαιρέσετε ένα μικρό τμήμα του κελύφους με τα δάχτυλά σας, περάστε προσεκτικά την άκρη ενός κουταλιού ανάμεσα στο τσόφλι και το ασπράδι. Ακολουθήστε με την καμπύλη του κουταλιού το σχήμα του αυγού, περιστρέφοντάς το σταδιακά μέχρι να απομακρυνθεί το κέλυφος.

Η τεχνική απαιτεί λίγη προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το ασπράδι, αλλά μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, ιδιαίτερα όταν πρέπει να ξεφλουδίσετε πολλά αυγά.

6. Ανακινήστε απαλά τα αυγά σε ένα δοχείο

Όταν χρειάζεται να ξεφλουδίσετε πολλά αυγά μαζί, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαφορετική προσέγγιση.

Τοποθετήστε περίπου πέντε καλά κρυωμένα αυγά σε ένα μικρό δοχείο με λίγο κρύο νερό. Κλείστε το καπάκι και ανακινήστε απαλά, ώστε να δημιουργηθούν μικρές ρωγμές στο κέλυφος.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να διευκολύνει την απομάκρυνση του τσοφλιού, ιδιαίτερα όταν τα αυγά έχουν κρυώσει εντελώς. Χρειάζεται, ωστόσο, ήπια κίνηση για να μην καταστραφεί η επιφάνειά τους.

Το σημαντικότερο μυστικό για καλύτερο αποτέλεσμα

Το εύκολο ξεφλούδισμα δεν εξαρτάται από ένα μόνο κόλπο, αλλά από τον συνδυασμό σωστής επιλογής αυγών, κατάλληλου βρασμού και επαρκούς ψύξης.

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε με την πιο απλή λύση, δοκιμάστε να βάζετε τα αυγά σε νερό που ήδη βράζει και να τα μεταφέρετε αμέσως μετά το μαγείρεμα σε κρύο νερό με πάγο. Στη συνέχεια, σπάστε απαλά το τσόφλι και αφαιρέστε το σταδιακά, ξεκινώντας από ένα σημείο όπου έχει ήδη χαλαρώσει.

Με αυτές τις μικρές αλλαγές, το ξεφλούδισμα μπορεί να γίνει πιο εύκολο και τα βραστά αυγά να διατηρούν καλύτερα την εμφάνισή τους, είτε προορίζονται για πρωινό είτε για σαλάτες και άλλες συνταγές.