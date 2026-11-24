Τα μαγειρεμένα αυγά αποτελούν καλύτερη επιλογή από τα ωμά όσον αφορά την πέψη και την απορρόφηση της πρωτεΐνης τους από τον οργανισμό.

Τα αυγά αποτελούν ένα από τα πιο θρεπτικά γεύματα που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό διατροφικό σας πλάνο, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν σημαντικά τον οργανισμό.

Παρ’ όλα αυτά, συχνά γεννάται το ερώτημα αναφορικά με το αν είναι προτιμότερο να καταναλώνονται μαγειρεμένα ή ωμά και σε ποια από τις δύο περιπτώσεις έχουν τα περισσότερα οφέλη για τον οργανισμό.

Σύμφωνα έρευνες που πραγματοποιήθηκα, διαπιστώθηκε ότι η διαφορά ανάμεσα στα βραστά και τα ωμά αυγά, έγκειται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται τελικά η πέψη τους.

Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ωμών αυγών δεν φάνηκε να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στη βραχυπρόθεσμη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης μετά την προπόνηση με βάρη.

Πόση πρωτεΐνη αποθηκεύει ο οργανισμός από τα αυγά;

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκαν, συμμετείχαν πέντε άτομα με ειλεοστομία, δηλαδή με χειρουργικό άνοιγμα στο λεπτό έντερο.

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Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες, κλήθηκαν να καταναλώσουν δύο διαφορετικά γεύματα τα οποία περιείχαν την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης από αυγά, ενώ οι ερευνητές εστίασαν στο ποσοστό πρωτεΐνης που αξιοποιείται τελικά από τον οργανισμό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πεπτικότητα της πρωτεΐνης έφτασε στο 91% σε γεύμα με μαγειρεμένα αυγά και μόλις, στο 51% από γεύμα που τα περιείχε ωμά.

Αργότερα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 υγιείς ενήλικες διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης από τα ωμά αυγά παραμένει ανεκμετάλλευτη από τον οργανισμό και δεν μπορεί να οδηγηθεί στην πέψη.

Τι έδειξαν οι έρευνες για την κατανάλωση ωμών αυγών μετά από προπόνηση με βάρη

Αργότερα, πραγματοποιήθηκε μελέτη σε 45 άνδρες που γυμνάζονταν συστηματικά και κατανάλωναν ωμά και βραστά αυγά μετά την προπόνηση με βάρη.

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν είτε πέντε βραστά αυγά είτε πέντε ωμά, ενώ η τρίτη ομάδα κατανάλωσε πρωινό χαμηλής πρωτεϊνικής αξίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βραστά αυγά αύξησαν κατά περίπου 20% τη μέγιστη συγκέντρωση απαραίτητων αμινοξέων σε αίμα σε σύγκριση με τα μη μαγειρεμένα.

Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη βραχυπρόθεσμη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης μεταξύ των δύο ομάδων.

Σε κάθε περίπτωση, για συνταγές που απαιτούν ωμά ή μισοψημένα αυγά, επιλέξτε παστεριωμένα προϊόντα για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόσληψης βακτηρίων.