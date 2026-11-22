Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης ενδέχεται να συμβάλλει στη διατήρηση των δυνατών και υγιών μαλλιών, καθώς η δομή της τρίχας αποτελείται από πρωτεΐνη και κερατίνη.

Τα μαλλιά αποτελούν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, τα οποία όμως χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, όπως και ο οργανισμός, για να παραμείνουν υγιή, λαμπερά και δυνατά.

Η δομή της τρίχας, αποτελείται κυρίως πρωτεΐνη και σχεδόν εξ ολοκλήρου από κερατίνη, η οποία εντάσσεται στην ομάδα των πρωτεϊνών.

Επομένως, μία ισορροπημένη διατροφή ενδέχεται να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας της τρίχας.

Πρωτεΐνη για δυνατά μαλλιά

Σύμφωνα με το verywellhealth.com, η κερατίνη συμβάλλει στη δύναμη και τη δομή της τρίχας, των νυχιών και της υγείας του δέρματος, ενώ υπάρχουν δεκάδες τύποι αυτής, που παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό.

Το ερώτημα όμως, που προκύπτει, σχετίζεται με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα μαλλιά να είναι υγιή, τόσο στην όψη όσο και στη δομή τους;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Η καλή ελαστικότητα της τρίχας

2. Η φυσιολογική τριχόπτωση, η οποία ανέρχεται στην απώλεια 50 – 100 τριχών την ημέρα.

3. Επαρκής ενυδάτωση, η οποία βοηθάει τα μαλλιά να μην είναι ξηρά και ταλαιπωρημένα

4. Η ομαλή και ομοιόμορφη ανάπτυξη

5. Η υγιής υφή, με την τρίχα να διατηρεί την φυσική της απαλότητα.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης έχει συνδεθεί με ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μαλλιών.

Οι τροφές που είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και αμινοξέα που συμβάλλουν στην παραγωγή της κερατίνης, ενδέχεται να συμβάλλουν στην διατήρηση μιας υγιούς τρίχας.

Τι μπορεί να συμβεί στα μαλλιά σας αν δεν υπάρχει αρκετή πρόσληψη πρωτεΐνης ημερησίως

Αν και πολλά συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με γονιδιακούς παράγοντες, με παθήσεις ή άλλες αιτίες, η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους και να επηρεάσει την υγεία των μαλλιών.

Ορισμένες χαρακτηριστικές ενδείξεις συνδέονται με τα εύθραυστα μαλλιά που «σπάνε» εύκολα, την ξηρότητα και την απώλεια της λείας υφής τους, την αυξημένη τριχόπτωση, τη μειωμένη ανθεκτικότητα, ακόμη και με την αργή ανάπτυξη της τρίχας.

Εάν λοιπόν, η έλλειψη πρωτεΐνης ευθύνεται για ένα από τα παραπάνω συμπτώματα, η βελτίωσή τους μπορεί να γίνει ορατή μέσα σε 3 – 6 μήνες από την αύξηση της πρόσληψής της.

Τα μαλλιά μακραίνουν περίπου 1,25 εκατοστά το μήνα, ενώ η μειωμένη τριχόπτωση και η ταχύτερη ανάπτυξη ενδέχεται να σχετίζονται με την αποκατάστασή τους.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε για υγιή μαλλιά;

Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι και στην προκειμένη, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης σχετίζεται με την ηλικία, το επίπεδο σωματικής άσκησης και άλλους παράγοντες.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, βέβαια, η πρωτεΐνη μπορεί να καλύπτει το 10 – 35% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, ενώ σχετίζεται με την πρόσληψη 0,8 γραμμαρίων πρωτεΐνης ημερησίως ανά κιλό σωματικού βάρους.

Οι ιδανικές τροφές που λειτουργούν ως πηγή πρωτεΐνης:

1. Το μοσχαρίσιο κρέας,

2. Το κοτόπουλο,

3. Αυγά,

4. Ψάρια,

5. Όσπρια

6. Γαλακτοκομικά,

7. Ξηροί καρποί και

8. Τόφου.