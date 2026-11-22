Και επειδή στην πολιτική αν έχει σημασία ποιος βγαίνει εκτός «γραμμής», άλλο τόσο έχει, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές, ποιος μιλάει με καλά λόγια για ποιον.

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Νίκο Δένδια ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ποντιακό Ελληνισμό, που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Γλυφάδα και ολοκληρώνεται σήμερα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας «εμπειρότατο», τονίζοντας ότι αφήνει τη δική του σφραγίδα στο υπουργείο, ενώ επισήμανε πως «όλα όσα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια τώρα, με την απόλυτη ευθύνη του υπουργού, γίνονται». Μάλιστα, έκλεισε την αναφορά του με μια χαρακτηριστική προτροπή: «Και μην κάνετε βήμα πίσω, κύριε υπουργέ».

Και επειδή στην πολιτική αν έχει σημασία ποιος βγαίνει εκτός «γραμμής», άλλο τόσο έχει, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές, ποιος μιλάει με καλά λόγια για ποιον.

Ειδικά όταν πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία...

Μ. Καλ.